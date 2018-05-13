Василий Ломаченко вышел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира

Сегодня, 14:30

Первое место занимает мексиканец Сауль Альварес


Украинский боксер Василий Ломаченко вышел на второе место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Ломаченко прибавил одну позицию после досрочной победы над Хорхе Линаресом и обошел Теренса Кроуфорда.

Напомним, что Ломаченко нокаутировал Линареса в десятом раунде и стал чемпионом мира в третьей весовой категории. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес доступно на нашем сайте.

Интересно, что первое место в рейтинге занимает мексиканец Сауль Альварес, который недавно был пойман на допинге и лишился реванша с Геннадием Головкиным.

Топ-10 лучших боксеров мира:

 1. Сауль Альварес (Мексика, 49-1-2)
 2. Василий Ломаченко (Украина, 11-1-0)
 3. Теренс Кроуфорд (США, 32-0-0)
 4. Геннадий Головкин (Казахстан, 38-0-1)
 5. Висаксил Вангек (Таиланд, 45-4-1)
 6. Луис Нери (Мексика, 26-0-0)
 7. Энтони Джошуа (Великобритания, 21-0-0)
 8. Мигель Берчельт (Мексика, 33-1-0)
 9. Джефф Хорн (Австралия, 18-0-1)
10. Лео Санта Крус (Мексика, 34-1-1)

Бой складывался нелегко для Василия Ломаченко: в шестом раунде он побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса. Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом, доступно на нашем сайте. Этот нокдаун стал для Ломаченко первым в профессиональной карьере.
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Источник:

boxing-mma.com

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