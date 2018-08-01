Василий Ломаченко запланировал следующий бой на 1 декабря
Украинец намерен драться за чемпионский пояс WBO
Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA украинец Василий Ломаченко намерен провести один из своих следующих боев 1 декабря 2018 года, сообщает Bad Left Hook.
Ожидается, что соперником Ломаченко станет победитель поединка между чемпионом мира по версии WBO в легком весе Раймундо Бельтраном и Хосе Педрасой, которые сразятся 25 августа.
С Бельтраном должен был драться 32-летний небитый россиянин Роман Андреев, который получил возможность провести титульный поединок, но он снялся с боя против Раймундо из-за того, что перенес операцию по удалению аппендицита. В итоге его заменил пуэрториканский боец.
"Верю, что у меня достаточно мощи, чтобы побить Ломаченко. Для этого нужно попасть лишь однажды", – заявил Бельтран.
Не так давно Ломаченко перенес хирургическое вмешательство на плече. Он травмировался в поединке против Линареса. Украинец получил повреждение по ходу поединка, однако ему хватило сил и мастерства довести бой до победы.
Ломаченко нокаутировал Линареса в 10-м раунде, но перед этим сам побывал на настиле ринга.
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