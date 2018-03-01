Василия Ломаченко пригласили на Оболонь расчищать снег

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Чемпион мира по боксу по версии WBO поработал лопатой

Василий Ломаченко занимается уборкой снега
Василий Ломаченко занимается уборкой снега

Украинский боксер второго полулегкого веса (до 59 кг) Василий Ломаченко в четверг поработал лопатой. Соответствующее видео чемпион мира по версии WBO и двукратный олимпийский чемпион разместил в своем аккаунте в Instagram. За семь часов ролик просмотрели 180 тысяч раз, он собрал три сотни комментариев.

"Это часть секретных тренировок Ломаченко", "Как приятно смотреть на Ломаченко не только в ринге, но и за хлопотами", "Отработка апперкота", "Василий, если не набросались, то приезжайте на Оболонь помогать со снегом бороться", – пишут комментаторы.

В 2017 году Василий Ломаченко одержал три победы, и каждый раз его соперник отказывался от продолжения боя в перерыве между раундами после избиения в ринге. В последнем бою в декабре в Нью-Йорке Ломаченко нанес первое поражение кубинцу Гильермо Ригондо.

В феврале стало известно, что поединок Ломаченко с чемпионом WBA Хорхе Линаресом может состояться 12 мая 2018 года. Планируется, что бой Ломаченко – Линарес состоится в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".
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Источник:

boxing-mma.com

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