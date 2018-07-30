Василию Ломаченко подожгли руку: появилось видео

Чемпион WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко весело проводит свободное время. Не так давно Ломаченко перенес хирургическое вмешательство на плече. Он травмировался в поединке против Линареса. Украинец получил повреждение по ходу поединка, однако ему хватило сил и мастерства довести бой до победы.

Ломаченко нокаутировал Линареса в 10-м раунде, но перед этим сам побывал на настиле ринга.

Сейчас же Ломаченко не знает ни точную дату возвращения на ринг, ни будущего соперника, а поэтому может себе позволить посещать разные мероприятия, не боясь нарушить тренировочный режим. На одном из таких торжеств Василий Ломаченко позволил русалке поджечь ему руку. Фокус прошел успешно и боксер не пострадал.

"LomaFIREchenko" – подписал огненное видео в соцсетях боксер.

A post shared by LOMA (@lomachenkovasiliy) on Jul 29, 2018 at 4:33am PDT





Ранее мы писали, что американский тренер знаменитого филиппинского боксера Мэнни Пакьяо Фредди Роуч заявил, что его подопечному не нужен поединок против украинского боксера Василия Ломаченко. Пакьяо не раз говорил, что хочет бой с Ломаченко, украинец же отнекивался, кивая на возраст соперника.



