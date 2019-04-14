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"Вася, давай в клетку": Макгрегор нашел для Ломаченко первого соперника в ММА

Сегодня, 07:00

Против украинца выдвигают олимпийского чемпиона-2008 по вольной борьбе Генри Сехудо

Соперник для Васи - Генри Сехудо (справа)
Соперник для Васи - Генри Сехудо (справа). Фото: Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал нокаутирующий удар в висок в бою Василия Ломаченко и Энтони Кроллы, а заодно пригласил украинца в клетку для дебюта в ММА. "Люблю височную область. В ММА мы называем этот удар "Наушники". Легальный удар в голову", – написал в своем Twitter о фатальном ударе в голову Кроллы скандальный ирландец Макгрегор.

"А теперь давай в ММА, Лома, – зазывает украинца Конор Макгрегор. – У нас есть олимпийский чемпион по борьбе в твоем весе. Как раз для твоего дебюта. Это будет аналогичная ситуация с моим дебютом в боксе, когда я дрался с чемпионом мира. Если же ты не согласишься, это будет расценено как..."

Олимпийским чемпионом, которого Макгрегор видит первым соперником Василия Ломаченко в смешанных единоборства, является американец Генри Сехудо. Ему 32. На год старше Васи. Сехудо - олимпийский чемпион по вольной борьбе Пекина-2008. В боях смешанного стиля на его счету 16 побед при 2 поражениях.

Так дерется в клетке потенциальный соперник Василия Ломаченко Генри Сехудо

Интересно, что если отец Василия Ломаченко принял непосредственное участие во всех успехах своего сына, сделав его тем, кем он есть, то папа Сехудо воспитанием Генри не занимался, вместо этого пьянствуя и употребляя наркотики.

Интересно, что недавно Василий Ломаченко порассуждал о возможности проведения боя с Конором Макгрегором, но – по правилам бокса. "Согласился ли бы я на такой бой? Конечно, он был бы для меня очень легким. Я бы получил удовольствие от такого поединка, – заявил украинец. – Но, думаю, в настоящем поединке нет никаких шансов".

Напомним, прежде чем выступить с предложением Ломаченко, Макгрегор отметился тем, что выбил телефон из рук фаната и раздавил его ногой. Пострадавший сначала подал в суд на ирландца, но позже забрал заявление, достигнув с Конором досудебной договоренности.

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Тег Василий Ломаченко, UFC, Конор Макгрегор

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Сегодня|Спорт

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