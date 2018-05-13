"Вася делает свою историю и наследие": российский боксер о победе Ломаченко

12 мая в Нью-Йорке Василий Ломаченко победил нокаутом в десятом раунде лидера легкого веса Хорхе Линареса. Дебютный для украинского боксера поединок в этом дивизионе завершился красивой победой. Видео нокаута в бою Ломаченко – Линарес доступно на нашем сайте.

Российский боксер Григорий Дрозд, экс-чемпион WBC в первом тяжелом весе, прокомментировал поединок Ломаченко – Линарес. Сам Дрозд в последний раз боксировал в 2015 году.

"Василий Ломаченко дебютировал в новом для себя весе и дебютировал, считаю, прекрасно. Мне кажется, что полученный нокдаун многое даст Ломаченко. В таких бескомпромиссных боях боксер всегда растет, преодолевая трудности и препятствия. В первых раундах была больше пристрелка, но все же Линарес выглядел поэффектнее и поинтереснее, а потом Василий подобрал ключи, понял тайминг. И начал делать свое дело – разрушать. Но этот нокдаун мог все переломить. Линарес воспрял, у него были хорошие атаки. Конечно, было напряжение, потому что Линарес крепко бьет, что он и продемонстрировал. Так что это очень достойная победа. Поздравляем команду Василия Ломаченко с великолепным боем. Вася идет вперед, Вася делает свою историю и наследие", – сказал Григорий Дрозд агентству РСпорт.

Напомним, что бой складывался нелегко для Василия Ломаченко: в шестом раунде он побывал в нокдауне после прямого удара в челюсть от Линареса. По окончании поединка украинец поблагодарил своего соперника за этот "урок". Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом, доступно на нашем сайте.