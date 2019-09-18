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Вася, Forever! Назван год, до которого Ломаченко точно не закончит карьеру

18 сентября, 20:20

Исходя из нового контракта украинского Хайтека, он будет еще долго выступать на профи-ринге

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

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Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продлил соглашение с промоутерской компанией Боба Арума Top Rank. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Лэнс Пугмайр. Исходя из распространенной им информации, поединками Ломаченко, которому сейчас 31 год, мы будет наслаждаться, как минимум, до 35-летия украинца.

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"Ломаченко только недавно подписал новый контракт с Top Rank, поэтому остается в компании еще на четыре года, – сообщил Лэнс Пугмайр. - Следующий большой бой Василия пройдет в 2020 году за четыре чемпионских пояса с победителем пары Ричард Комми – Теофимо Лопес".

Напомним, не так давно Ломаченко намекнул, когда может завершить карьеру.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

"Я не Саша Усик, который может в 37-38 находиться в кондициях и выступать. А в легком весе в 37 лет ты уже очень старый человек, у которого теряется выносливость, реакция, скорость. Мне уже 32 года скоро. Такая ситуация, что год, два или три – и я задумаюсь о завершении карьеры. Все зависит от здоровья. А у меня можно заметить, что почти после каждого боя травма", – заявил Ломаченко.

Отметим, что на днях Ломаченко поучаствовал в освящении боксерского зала со своим другом-митрополитом. "Я все делаю во славу Божию", – отметил украинский чемпион во время церковного обряда в Запорожье.

Смотрите, как встречали Ломаченко в Украине после победы над Кэмпбеллом

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бокс Василий Ломаченко Top Rank

Источник: Сегодня|Спорт

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