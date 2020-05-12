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"Вася Ломаченко, а тебе слабо?": поклонник боксера предложил ему повторить новое упражнение

12 мая, 13:10

Андрей Фоменко

Парень показал отжимания на кольцах, которые ранее демонстрировал боксер

Во время карантина боксер Василий Ломаченко старается поддерживать свою форму на уровне, о чем периодически сообщает в соцсетях. Не так давно мы сообщали, что украинский боксер придумал трюк с отжиманиями на кольцах.

В 2020 году украинский чемпион мира не успел провести ни одного боя из-за эпидемии коронавируса. Его встреча с молодым американцем Теофимо Лопесом отложена на неопределенный срок. К слову, пока Лом не может прилететь из Украины в США, Теофимо Лопесу найдут другого соперника.

Тем временем нашелся фанат спортивных упражнений, который стал повторять трюки Ломаченко. В том числе и силовое упражнение с кольцами. Более того, парень его усовершенствовал: во время отжимания на кольцах он сумел одну руку с кольцом выставить в сторону, а затем вернуть в исходное положение и отжаться до конца. А затем боксеру предложили повторить это упражнение.

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Недавно боксер Ломаченко поздравил ветеранов с Днем победы в соцсетях.

Смотрите, как Ломаченко на машине занимался дрифтом

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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