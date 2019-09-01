Вася почти абсолютный чемипон: полная запись боя Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и добавил к своим поясам вакантный титул WBC. Поединок состоялся в субботу поздно вечером в Лондоне. Украинец доминировал на ринге и даже отправил соперника в нокдаун в 11-м раунде, но завершить бой досрочно ему все же не удалось. Тем не менее, все судьи единогласно отдали победу Ломаченко – 119:108, 119:108 и 118:109. Мы вели онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Кэмпбелл.

Украинец впервые в карьере владеет тремя поясами одновременно в одном и том же весе. До звания абсолютного чемпиона Васе остается один шаг – победить обладателя пояса IBF Ричарда Комми, которому еще нужно провести обязательную защиту 14 декабря против Теофимо Лопеса.

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"Конечно, я хочу стать абсолютным чемпионом. IBF – это мой следующий титул", – сказал Ломаченко после боя с Кэмпбеллом.

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Ломаченко одержал 14-ю победу на профессиональном ринге. 10 боев он выиграл досрочно. В одном поединке Василий потерпел поражение от Орландо Салидо.

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