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"Вася позвонил": Ломаченко по телефону дал совет россиянину во время боя

2 декабря, 13:48

Украинский боксер помог россиянину завоевать титул титул регулярного чемпиона мира WBA в полусреднем весе

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Индустриалка

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко пришел на помощь российскому боксеру Александру Беспутину во время боя против своего соотечественника Раджаба Бутаева в Монако за вакантный титул регулярного чемпиона мира WBA в полусреднем весе. Напомним, Беспутин одержал победу единогласным решением судей.

Беспутин давно дружит с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко. Первый даже лично посетил бой россиянина в Монако, а второй следил за поединком по телевизору. После очередного раунда украинец позвонил тренеру россиянина и передал, слова Васи, что у Бутаева открыта печень, поэтому нужно бить по корпусу: "Вася позвонил, у него печень открыта".

Как мы писали ранее, Ломаченко пока не собирается менять вес. "На ближайший год у меня хватает выбора в данной категории. Но при наличии интересного поединка против топового боксера в полулегком весе – не вопрос, я спущусь вообще без проблем", – признался Василий.

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Также мы сообщали, что боксер, от ударов которого умер Дадашев, нокаутировал новую жертву. Пуэрториканец Матиас, нанесший смертельные удары российскому бойцу, теперь избил соперника из Аргентины.

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видео бокс Василий Ломаченко Александр Беспутин

Источник: Сегодня|Спорт

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