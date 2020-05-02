"Вася, ты и будешь моим промежуточным боем!": соперник Ломаченко снова дерзит

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американский боксер Теофимо Лопес снова нелицеприятно высказался о своем будущем сопернике – обладателе титулов WBC, WBA и WBO украинце Василии Ломаченко. В этот раз Лопес обвинил Ломаченко в уклонении от боя. Напомним, бой Ломаченко – Лопес был перенесен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

Лопес утверждает, что ему предложили провести промежуточный бой после карантина. По его мнению, идея исходила от команды украинца.

"Я вам сейчас расскажу кое-какое де**мо, о котором недавно узнал! Оказывается, эта с*ка Ломаченко жалуется, просит сперва провести промежуточный бой. И после этого уже и мне предлагают согласиться на промежуточный бой. На что это все похоже?.. Ну, вы в курсе, что я хочу сказать! Пошел нах**! Мне никакие промежуточные бои не надо. Вася, ты и будешь моим промежуточным боем! Только так и не иначе!" – не подбирал слов американец.

Также Лопес заявил, что не выйдет на ринг, пока коронавирус полностью не уйдет, так как опасается за собственное здоровье. Ранее мы писали, что соперник Ломаченко боится не дожить до боя с украинцем из-за коронавируса.

"Пока вся эта хрень с коронавирусом не закончится, боя не будет. Пока этот вирус не подохнет, пока мы не сможем вернуть болельщиков в залы и все такое. У меня был разговор с промоутером Бобом Арумом. Он реально хочет, чтобы я дал добро на проведение боя с Ломаченко без зрителей. Я объяснил, почему не пойду на это предложение. Все из-за моего здоровья. И я сказал ему, что если все пойдет гладко... Если первые события после снятия карантина пойдут так, как запланировано... Если не будет случаев заражения коронавирусом, только тогда мы сможем садиться и обсуждать бой", – заключил Лопес.

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Ранее мы писали, что другому американскому боксеру пришлось извиняться за расистское оскорбление Ломаченко. Боксер заявлял, что никогда не проиграет белому парню, за что попал под критику даже собственных болельщиков.

Ломаченко получил престижную награду в боксе:

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