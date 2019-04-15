"Вася все сделал чисто и красиво": Гвоздик – о победе Ломаченко над Кроллой

Наш чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проокмментировал победу Ломаченко в поединке с британцем Энтони Кроллой

Александр Гвоздик и Василий Ломаченко. Фото: Instagram

В субботу украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко отправил Энтони Кроллу в тяжелый нокаут и сохранил свои титулы по версии WBA и WBO. Бой прошел в в Лос-Анджелесе и завершился в четвертом раунде, хотя мог быть остановлен в третьем. Рефери поединка в концовке третьего раунда после серии ударов Ломаченко принял решение не останавливать бой техническим нокаутом, а лишь отсчитать нокдаун. В четвертом украинец ударом в висок отправил соперника в тяжелый нокаут.

О своих впечатлениях от боя Василия "Сегодня" рассказал чемпион WBC Александр Гвоздик, вчера прилетевший из Лос-Анджелеса: "Мне очень понравился бой. Идеально проделанная работа, я бы поставил пять с плюсом. Дело в том, что там противник, действительно, был не уровня Васи, но с такими соперниками боксировать так, как это сделал Вася – нужно уметь. Он не пропустил ни одного удара, просто измучил британца, а потом нокаутировал. Все выполнил, дал зрелище, не пропустил ударов, несмотря на то, что иногда с такими соперниками многие хорошие боксеры допускают ошибки. Вася все сделал чисто и красиво".

Отметим, что нокаут от Ломаченко в бою с Кроллой стал самым быстрым в профи-карьере украинца. А Энтони Кролла впервые в жизни не смог встать до окончания отсчета рефери.

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АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.