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"Вася, я готов": Ломаченко бросил вызов Царь нокаутов из России

20 сентября, 16:36

Соперником лучшего боксера современности собирается стать 36-летний Петр Петров

Петр Петров

Петр Петров / Фото: Twitter

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Бывший двукратный претендент на титул чемпиона мира в легком весе Петр Петров (40-6-2, 21 KO) бросил вызов обладателю поясов WBA, WBO и WBC Василию Ломаченко (14-1, 10 КО). Россиянина цитирует ресурс WBN. Отметим, что накануне был назван гонорар Ломаченко за бой с "американской мечтой".

"Я до сих пор один из лучших бойцов легкого дивизиона в мире, – заявил Петр Петров. – Я вижу, что Девин Хэйни завоевал звание "временного" чемпиона. Я думаю, у нас с ним получился бы отличный матчап. Однако я хочу драться и с другими серьезными соперниками. Гарсия, Ломаченко – я готов к боям с ними".

Отметим, что Петров, по спортивным меркам, уже "пенсионер". Ему 36 лет. Но обладает пафосным прозвищем – Царь. Проживает, кстати, в Мадриде. На профи-ринге провел 48 боев – 40 побед (21 – нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи. Оба своих боя в нынешнем году – против колумбийца Исавы и мексиканца Тамайо – Петр Петров выиграл нокаутом.

Как мы писали ранее, Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших профи-боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Кроме того, был назван год, до которого Ломаченко точно не закончит карьеру. Исходя из нового контракта украинского Хайтека, он будет еще долго выступать на ринге.

Смотрите, как Ломаченко нокаутировал Кроллу

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Петр Петров

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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