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Вдова российского боксера Дадашева: "Его брат требует от меня деньги"

11 сентября, 20:36

В интернете появились откровения Елизаветы Апушкиной, супруг которой скончался от полученных в ринге травм

Максим Дадашев и Елизавета Апушкина

Максим Дадашев и Елизавета Апушкина / Фото: Facebook

Елизавета Апушкина, вдова погибшего российского боксера Максима Дадашева, рассказала, как складываются ее отношения с семьей боксера. По словам девушки, эти отношения и так не были безоблачными, а после смерти Максима окончательно испортились.

"Моя семья приняла Максима. Да, поначалу для родителей был шок, что я встречаюсь с мусульманином, они даже отговаривали меня. Но узнав Максима поближе, они приняли его, стали называть сыном. Мы жили вместе в квартире у моих родителей в Петербурге, – призналась Елизавета Апушкина. - А вот его родители были совсем не рады. Мы изначально не хотели устраивать пышную свадьбу, была идея сразу поехать за границу, но родители Максима настаивали на празднике. В итоге мы пошли им навстречу, но на свадьбе им все не нравилось, сидели с недовольными лицами и говорили, как им не нравится еда, что все не так, как надо. После смерти Макса мне звонил только его брат и только для того, чтобы потребовать деньги".

Как сообщалось ранее, жена Дадашева назвала виновного в его смерти"Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".

Также мы рассказывали, что Дадашев посмертно получил золотую медаль Евразийской федерации профессионального бокса. Награду вручили экс-менеджеру россиянина Эгису Климасу и его бывшему тренеру Бадди Макгирту.

Алина Шатерникова – о промоутерах бокса и второй работе боксеров:

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бокс Максим Дадашев

Источник: sports.ru

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