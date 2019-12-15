Вдова российского боксера требует деньги за смерть мужа на ринге

Максим Дадашев / Фото: Getty Images

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Как сообщает источник, целью иска Апушкиной является материальная компенсация, размер которой не сообщается. Дадашев умер 23 июля в больнице в США. 28-летний российский боксер был госпитализирован с отеком мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за титул чемпиона мира по версии IBF. Спортсмену сделали операцию, однако спасти его не удалось.

По словам Апушкиной, рефери был обязан защитить жизнь и здоровье боксера и закончить поединок. Она назвала подобное поведение халатностью и непрофессионализмом и заявила, что намерена судиться с Атлетической ассоциацией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери.

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Увы, 2019 год омрачен множеством летальных исходов в мире единоборств. Не так давно звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое детей. 32-летняя американка Кэти Коллинз по прозвищу "Красный Дракон", выигравшая семь боев в смешанных единоборствах, проиграла поединок за жизнь.

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