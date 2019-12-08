Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Вечер боев UFC on ESPN 7: когда и где смотреть трансляцию

8 декабря, 00:57

Два женских боя и битва Алистара Оверима против Жаирзиньо Розенструйка

Алистер Оверим и Жаирзиньо Розенструик

Алистер Оверим и Жаирзиньо Розенструик / Фото: Instagram

В ночь на 8 декабря по киевскому времени в Вашингтоне состоится большой вечер боев от Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 7. Главным боем на арене Capital One Arena, вмещающей больше 20 тысяч зрителей, станет поединок голландца Алистара Оверима и Жаирзиньо Розенструйка из Суринама. Основной кард вечера в Вашингтоне начнется в 04:00 утра воскресенья по Киеву.

Кроме того, на ринг выйдут девушки. Яна Куницкая проведет поединок против Аспен Лэдд, а Марина Родригес протестирует Синтию Калвильо.

Читайте также: "Вставай и дерись, сосунок" – Усик встретил будущего соперника в Саудовской Аравии

Яна Куницкая

Яна Куницкая / Фото: Instagram

Аспен Лэдд

Аспен Лэдд / Фото: Instagram

Синтия Калвильо

Синтия Калвильо / Фото: Instagram

Реклама

Марина Родригес

Марина Родригес / Фото: Instagram

Где смотреть UFC on ESPN 7:

  • Setanta Sports Украина
  • BT Sport 1 Великобритания
  • CBC Sport
  • Eleven Sports 3 Бельгия
  • Nova Sport 2 Чехия
  • Sport 1 Венгрия
  • Sport TV1 Португалия
  • Super Sport 2 Албания

Все бои UFC on ESPN 7:

Тяжелый вес, до 120 кг. Алистер Оверим (45-17) vs Жаирзиньо Розенструик (9-0)

В тренде
В ТОП-100 самых популярных украинских спортсменов всего 29 процентов женщин: полный рейтинг

Минимальный вес, до 52 кг. Марина Родригес (12-0-1) vs Синтия Калвильо (8-1)

Тяжелый вес, до 120 кг. Стефан Штруве (29-11) vs Бен Ротвелл (36-12)

Легчайший вес, до 61 кг. Яна Куницкая (12-4) vs Аспен Лэдд (8-1)

Реклама

Легчайший вес, до 61 кг. Коди Стаманн (18-2) vs Ядон Сон (14-3)

Легчайший вес, до 61 кг. Роб Фонт (16-4) vs Рикки Саймон (15-2)

Полусредний вес, до 77 кг. Тиаго Алвес (23-14) vs Тим Минс (28-11-1)

Полулегкий вес, до 66 кг. Билли Кварантилло (12-2) vs Джейкоб Килборн (8-2)

Полулегкий вес, до 66 кг. Брюс Митчелл (11-0) vs Мэтт Сэйлс (8-2)

Легкий вес, до 70 кг. Джо Солецки (8-2) vs Мэтт Уиман (16-8)

Минимальный вес, до 52 кг. Мэллори Мартин (6-2) vs Вирна Яндироба (14-1)

Полутяжелый вес, до 93 кг. Махмуд Мурадов (23-6) vs Тревор Смит (15-9)

Смотрите видео: Бой Рассохина – Лил на WWFC 15

Бой Рассохина – Лил на WWFC 15

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

где смотреть MMA UFC Яна Куницкая

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаута
Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаутаБокс
Где и когда смотреть
Где и когда смотреть "Столкновение в дюнах": расписание трансляций реванша Джошуа – РуисБокс
Джошуа весь бой убегал от
Джошуа весь бой убегал от "толстяка" Руиса и победил по очкамБокс
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам бокса
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам боксаБокс
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция "Столкновения в дюнах"Бокс
Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британца
Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британцаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...