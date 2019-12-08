Вечер боев UFC on ESPN 7: когда и где смотреть трансляцию

Два женских боя и битва Алистара Оверима против Жаирзиньо Розенструйка

Алистер Оверим и Жаирзиньо Розенструик / Фото: Instagram

В ночь на 8 декабря по киевскому времени в Вашингтоне состоится большой вечер боев от Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 7. Главным боем на арене Capital One Arena, вмещающей больше 20 тысяч зрителей, станет поединок голландца Алистара Оверима и Жаирзиньо Розенструйка из Суринама. Основной кард вечера в Вашингтоне начнется в 04:00 утра воскресенья по Киеву.

Кроме того, на ринг выйдут девушки. Яна Куницкая проведет поединок против Аспен Лэдд, а Марина Родригес протестирует Синтию Калвильо.

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Яна Куницкая / Фото: Instagram

Аспен Лэдд / Фото: Instagram

Синтия Калвильо / Фото: Instagram

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Марина Родригес / Фото: Instagram

Где смотреть UFC on ESPN 7:

Setanta Sports Украина

BT Sport 1 Великобритания

CBC Sport

Eleven Sports 3 Бельгия

Nova Sport 2 Чехия

Sport 1 Венгрия

Sport TV1 Португалия

Super Sport 2 Албания

Все бои UFC on ESPN 7:

Тяжелый вес, до 120 кг. Алистер Оверим (45-17) vs Жаирзиньо Розенструик (9-0)

Минимальный вес, до 52 кг. Марина Родригес (12-0-1) vs Синтия Калвильо (8-1)

Тяжелый вес, до 120 кг. Стефан Штруве (29-11) vs Бен Ротвелл (36-12)

Легчайший вес, до 61 кг. Яна Куницкая (12-4) vs Аспен Лэдд (8-1)

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Легчайший вес, до 61 кг. Коди Стаманн (18-2) vs Ядон Сон (14-3)

Легчайший вес, до 61 кг. Роб Фонт (16-4) vs Рикки Саймон (15-2)

Полусредний вес, до 77 кг. Тиаго Алвес (23-14) vs Тим Минс (28-11-1)

Полулегкий вес, до 66 кг. Билли Кварантилло (12-2) vs Джейкоб Килборн (8-2)

Полулегкий вес, до 66 кг. Брюс Митчелл (11-0) vs Мэтт Сэйлс (8-2)

Легкий вес, до 70 кг. Джо Солецки (8-2) vs Мэтт Уиман (16-8)

Минимальный вес, до 52 кг. Мэллори Мартин (6-2) vs Вирна Яндироба (14-1)

Полутяжелый вес, до 93 кг. Махмуд Мурадов (23-6) vs Тревор Смит (15-9)

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