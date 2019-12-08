Вечер боев UFC on ESPN 7: когда и где смотреть трансляцию

В ночь на 8 декабря по киевскому времени в Вашингтоне состоится большой вечер боев от Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 7. Главным боем на арене Capital One Arena, вмещающей больше 20 тысяч зрителей, станет поединок голландца Алистара Оверима и Жаирзиньо Розенструйка из Суринама. Основной кард вечера в Вашингтоне начнется в 04:00 утра воскресенья по Киеву.
Кроме того, на ринг выйдут девушки. Яна Куницкая проведет поединок против Аспен Лэдд, а Марина Родригес протестирует Синтию Калвильо.
Читайте также: "Вставай и дерись, сосунок" – Усик встретил будущего соперника в Саудовской Аравии
Где смотреть UFC on ESPN 7:
- Setanta Sports Украина
- BT Sport 1 Великобритания
- CBC Sport
- Eleven Sports 3 Бельгия
- Nova Sport 2 Чехия
- Sport 1 Венгрия
- Sport TV1 Португалия
- Super Sport 2 Албания
Все бои UFC on ESPN 7:
Тяжелый вес, до 120 кг. Алистер Оверим (45-17) vs Жаирзиньо Розенструик (9-0)
Минимальный вес, до 52 кг. Марина Родригес (12-0-1) vs Синтия Калвильо (8-1)
Тяжелый вес, до 120 кг. Стефан Штруве (29-11) vs Бен Ротвелл (36-12)
Легчайший вес, до 61 кг. Яна Куницкая (12-4) vs Аспен Лэдд (8-1)
Легчайший вес, до 61 кг. Коди Стаманн (18-2) vs Ядон Сон (14-3)
Легчайший вес, до 61 кг. Роб Фонт (16-4) vs Рикки Саймон (15-2)
Полусредний вес, до 77 кг. Тиаго Алвес (23-14) vs Тим Минс (28-11-1)
Полулегкий вес, до 66 кг. Билли Кварантилло (12-2) vs Джейкоб Килборн (8-2)
Полулегкий вес, до 66 кг. Брюс Митчелл (11-0) vs Мэтт Сэйлс (8-2)
Легкий вес, до 70 кг. Джо Солецки (8-2) vs Мэтт Уиман (16-8)
Минимальный вес, до 52 кг. Мэллори Мартин (6-2) vs Вирна Яндироба (14-1)
Полутяжелый вес, до 93 кг. Махмуд Мурадов (23-6) vs Тревор Смит (15-9)
Смотрите видео: Бой Рассохина – Лил на WWFC 15
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк