Ведет Мурат, может быть досрочная победа: главу бокса России высмеяли за оценку боя Усик – Гассиев

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев вызвал смех у пользователей социальной сети Facebook своим высказыванием о бое Александра Усика и Мурата Гассиева. Прямо во время финала Всемирной суперсерии (WBSS) функционер заявил, что на ринге равный бой. Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей и завоевал трофей Мохаммеда Али.

"Бой идет отлично, практически равно, но ведет Мурат. Есть подозрение, что может быть досрочная победа", – сказал Кремлев.

Болельщиков, в том числе и российских, откровенно развеселило такое высказывание, так как преимущество Усика в ринге было подавляющее. "Мне, как русскому, за него стыдно. И это генеральный секретарь нашей Федерации бокса...", "Вся суть России за 15 секунд..., "Мозгов нет... Но вы держитесь", "Он не Умар, он кумар", – написали фанаты в комментариях под соответствующим видео.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.