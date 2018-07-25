Ведет Мурат, может быть досрочная победа: главу бокса России высмеяли за оценку боя Усик – Гассиев

Вчера, 22:42

Умар Кремлев считал, что бой проходит при небольшом преимуществе российского боксера

Фото Getty
Фото Getty

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев вызвал смех у пользователей социальной сети Facebook своим высказыванием о бое Александра Усика и Мурата Гассиева. Прямо во время финала Всемирной суперсерии (WBSS) функционер заявил, что на ринге равный бой. Напомним, Александр Усик победил Мурата Гассиева единогласным решением судей и завоевал трофей Мохаммеда Али.

"Бой идет отлично, практически равно, но ведет Мурат. Есть подозрение, что может быть досрочная победа", – сказал Кремлев.

Болельщиков, в том числе и российских, откровенно развеселило такое высказывание, так как преимущество Усика в ринге было подавляющее. "Мне, как русскому, за него стыдно. И это генеральный секретарь нашей Федерации бокса...", "Вся суть России за 15 секунд..., "Мозгов нет... Но вы держитесь", "Он не Умар, он кумар", – написали фанаты в комментариях под соответствующим видео.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.
бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, Всемирная боксерская суперсерия

Вы сейчас просматриваете новость "Ведет Мурат, может быть досрочная победа: главу бокса России высмеяли за оценку боя Усик – Гассиев". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ua-football

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Тони Беллью. Фото AFP

Беллью: "Офигел, когда Усик вызвал меня на бой. Но я его вырублю, конечно же"

Вчера, 18:17

Британец считает себя жирдяем и планирует завершить карьеру после боя с украинцем

Бокс

Фото Getty

В России назвали стоимость проведения боя Гассиев - Усик

23 Июля, 21:54

Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
Загрузка...

Бокс

Александр Усик. Фото К2

Там платят другие гонорары: в команде Усика нашли плюс от перехода в супертяжелый вес

23 Июля, 19:16

Смена весовой категории - вызов для Усика, а они его мотивируют

Бокс

Александр Усик. Фото К2

Бывший чемпион мира: "Усик обеспечит серьезные проблемы Джошуа и Уайлдеру"

23 Июля, 17:31

Насим Хамед видит перспективы для украинского боксера в супертяжелом весе

Бокс

Усик забрал все чемпионские пояса. Фото Getty

Усик - о звании Герой Украины: "Мои возможности преувеличивают"

23 Июля, 12:31

Лучший тяжеловес мира прокомментировал инициативу Гройсмана

Бокс

Александр Усик вернулся домой после покорения Москвы: как это было

23 Июля, 11:26

Украинский боксер не рискнул брать в самолет самый ценный трофей
Загрузка...