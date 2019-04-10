"Величайший после Али": видео тренировки Ломаченко перед боем с Кроллой

Украинец показал удары, шквал которых обрушит на британца в ночь на субботу

Василий Ломаченко. Фото: AFP

"Величайший после Али": видео тренировки Ломаченко перед боем с Кроллой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e09/f82/5cae09f826780.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e09/f82/5cae09f826780.png 2019-04-10T18:28:00+03:00 Бокс Украинец показал удары, шквал которых обрушит на британца в ночь на субботу

Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с британцем Энтони Кроллой, который состоится в США в ночь с пятницы на субботу. В Лос-Анджелесе украинец показал удары, шквал которых уже скоро обрушит на свою новую жертву. Кстати, съемочная группа проекта "Сегодня" эксклюзивно покажет эмоции бойцов после последней тренировки перед боем, а также расспросит лично о настрое перед поединком самого Василия Ломаченко и его промоутера Боба Арума. Подробности в четверг в выпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 на телеканале "Украина".

Видео тренировки Ломаченко

Комментируя готовность Василия Ломаченко к бою с Энтони Кроллой, промоутер украинца Боб Арум заявил:

"Василий - величайший техничный боец, которого я видел со времен Мохаммеда Али. Когда Али сражался с такими ребятами, как Брайан Лондон, Генри Купер и Карл Мильденбергер, то его техничные возможности были вне конкуренции. Теперь этим может похвастаться Ломаченко. Мы не видели ни одного бойца, который по техничным характеристикам мог бы сравниться с этим парнем".

Как сообщалось ранее, Денис Беринчик назвал раунд, в котором Ломаченко вырубит Кроллу. По мнению призера Лондона, Вася – перетренированный. Но это не помешает ему закончить поединок досрочно.

Также сообщалось, что Владимир Кличко начнет думать о возвращении в ринг за 100 млн долларов. Такое заявление сделал Виталий Кличко, говоря о своем отношении к возможному возвращению в ринг своего брата.

Бой Ломаченко – Кролла

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Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.