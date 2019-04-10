"Величайший после Али": видео тренировки Ломаченко перед боем с Кроллой
Украинец показал удары, шквал которых обрушит на британца в ночь на субботу
Василий Ломаченко провел открытую тренировку перед боем с британцем Энтони Кроллой, который состоится в США в ночь с пятницы на субботу. В Лос-Анджелесе украинец показал удары, шквал которых уже скоро обрушит на свою новую жертву. Кстати, съемочная группа проекта "Сегодня" эксклюзивно покажет эмоции бойцов после последней тренировки перед боем, а также расспросит лично о настрое перед поединком самого Василия Ломаченко и его промоутера Боба Арума. Подробности в четверг в выпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 на телеканале "Украина".
Видео тренировки Ломаченко
Комментируя готовность Василия Ломаченко к бою с Энтони Кроллой, промоутер украинца Боб Арум заявил:
"Василий - величайший техничный боец, которого я видел со времен Мохаммеда Али. Когда Али сражался с такими ребятами, как Брайан Лондон, Генри Купер и Карл Мильденбергер, то его техничные возможности были вне конкуренции. Теперь этим может похвастаться Ломаченко. Мы не видели ни одного бойца, который по техничным характеристикам мог бы сравниться с этим парнем".
Как сообщалось ранее, Денис Беринчик назвал раунд, в котором Ломаченко вырубит Кроллу. По мнению призера Лондона, Вася – перетренированный. Но это не помешает ему закончить поединок досрочно.
Также сообщалось, что Владимир Кличко начнет думать о возвращении в ринг за 100 млн долларов. Такое заявление сделал Виталий Кличко, говоря о своем отношении к возможному возвращению в ринг своего брата.
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