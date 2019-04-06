Вероятность победы Усика в первом поединке в супертяжелом весе оценили в 80 процентов
25 мая в США украинец проведет первый бой в новой для себя весовой категории – против Карлоса Такама
Дебют украинского боксера Александра Усика в супертяжелой весовой категории состоится 25 мая в США – теперь это официально. Бой Усика (16 побед подряд в первом тяжелом весе) против Карлоса Такама (36 побед, 5 поражений, 1 ничья) состоится в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд). Аналитики считают украинского боксера фаворитом. Так, коэффициент на победу Усика составляет всего 1.15, а на победу Такама – 5.50, на ничью – 28. Таким образом, вероятность победы Александра в своем первом поединке в новой весовой категории составляет 80 процентов.
Как заявил сопромоутер украинца Эдди Хирн, в прямом эфире поединок покажет DAZN в США, а также Sky Sports в Британии. Продажа билетов начнется в среду.
Интересно, что 25 мая – знаковая дата в мире бокса. В этот день в 1965 году состоялся матч-реванш за титул чемпиона мира между Мохаммедом Али и Сонни Листоном. Легендарный Али, с которым по манере боксирования сравнивают сейчас Усика, выиграл тогда нокаутом в первом раунде.
Напомним, что в конце 2018 года Александр Усик победил британца Тони Белью:
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