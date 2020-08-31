Веселый Тайсон Фьюри записал вызывающее послание Уайлдеру и уединился с женой

"Цыганский король" ждет третьего боя с американцем за пояс чемпиона по версии WBC

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в ближайшее время не собирается выходить в ринг. Британец ждет известий от американца Деонтея Уайлдера, с которым должен провести еще один поединок, но тот отмалчивается. Кстати, на днях промоутер Джошуа назвал фаворита в третьем бою Фьюри и Уайлдера.

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Известный своей склонностью к неординарным поступкам Тайсон решил привлечь внимание бывшего чемпиона и отправил через соцсети специальное послание своему "товарищу" – "Бронзовому бомбардировщику", как называют Деонтея. Собственно, сообщение было коротким и обидным: "Ты – большой бомж".

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После этого Фьюри рассказал на своей страничке в Instagram, как проводит время с женой. При этом боксер не забыл сделать пробежку, а затем посидеть на побережье за чашечкой кофе.

Пара даже не постеснялась сделать для публики романтический поцелуй. Жена Тайсона с ним – с юношеских лет, сейчас Пэрис – мать пятерых детей.

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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Недавно Фьюри высказался о победе Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на церемонии взвешивания перед февральским боем:

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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