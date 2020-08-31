Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Веселый Тайсон Фьюри записал вызывающее послание Уайлдеру и уединился с женой

31 августа, 20:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Цыганский король" ждет третьего боя с американцем за пояс чемпиона по версии WBC

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в ближайшее время не собирается выходить в ринг. Британец ждет известий от американца Деонтея Уайлдера, с которым должен провести еще один поединок, но тот отмалчивается. Кстати, на днях промоутер Джошуа назвал фаворита в третьем бою Фьюри и Уайлдера.

Реклама

Известный своей склонностью к неординарным поступкам Тайсон решил привлечь внимание бывшего чемпиона и отправил через соцсети специальное послание своему "товарищу" – "Бронзовому бомбардировщику", как называют Деонтея. Собственно, сообщение было коротким и обидным: "Ты – большой бомж".

INSTAGRAM

После этого Фьюри рассказал на своей страничке в Instagram, как проводит время с женой. При этом боксер не забыл сделать пробежку, а затем посидеть на побережье за чашечкой кофе.

Пара даже не постеснялась сделать для публики романтический поцелуй. Жена Тайсона с ним – с юношеских лет, сейчас Пэрис – мать пятерых детей.

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram
Реклама

Недавно Фьюри высказался о победе Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на церемонии взвешивания перед февральским боем:

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой бокс соцсети бомж Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Улетел за канаты ринга: Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта (видео)
Улетел за канаты ринга: Поветкин сенсационно нокаутировал Уайта (видео)Бокс
Поветкин – Уайт: онлайн боя в
Поветкин – Уайт: онлайн боя в "Бойцовском саду"Бокс
Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости, Кличко поддержал крымчанина
Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости, Кличко поддержал крымчанинаБокс
Сын легендарного Кости Цзю уничтожил экс-чемпиона мира, побеждавшего Пакьяо
Сын легендарного Кости Цзю уничтожил экс-чемпиона мира, побеждавшего ПакьяоБокс
Поветкин – Уайт: где смотреть первый большой бой супертяжей после карантина
Поветкин – Уайт: где смотреть первый большой бой супертяжей после карантинаБокс
Битва украинца за два чемпионских пояса: онлайн боя Постол – Рамирес
Битва украинца за два чемпионских пояса: онлайн боя Постол – РамиресБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять