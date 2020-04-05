Видать, больно били по голове: боксер связывает появление коронавируса с развитием интернета

Бывший чемпион мира по боксу британец Амир Хан выдвинул свою гипотезу, откуда мог появиться коронавирус. Спортсмен считает, что всему виной вышки 5G-интернета. Ранее украинский боксер Александр Усик вместе с российским тренером шутили про хэппивирус, но в итоге у тренера обнаружили коронавирус.

"Я не думаю, что все это пришло из Китая. Все это – ложь. Ели летучих мышей или еще что-то? Это ерунда, я не верю. Все говорят про коронавирус, мне это надоело. Не думаете, что это может быть связано с вышками 5G? Их везде строят.

Я думаю, что все это сделано людьми. Возможно, все это сделано, чтобы контролировать население. Посмотрите на эти башни. Их ставят везде.

Всякий раз, когда появляются 3G, 4G, 5G, в мире что-то происходит. В 2003 году с появлением 3G произошла вспышка атипичной пневмонии. В 2009 году был введен 4G и случилась вспышка свиного гриппа", – приводит слова Хана BoxingScene.