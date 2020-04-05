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Видать, больно били по голове: боксер связывает появление коронавируса с развитием интернета

5 апреля, 13:25

Александр Трикиша

Амир Хан не верит, что смертельный вирус мог прийти из Китая

Бывший чемпион мира по боксу британец Амир Хан выдвинул свою гипотезу, откуда мог появиться коронавирус. Спортсмен считает, что всему виной вышки 5G-интернета. Ранее украинский боксер Александр Усик вместе с российским тренером шутили про хэппивирус, но в итоге у тренера обнаружили коронавирус.

"Я не думаю, что все это пришло из Китая. Все это – ложь. Ели летучих мышей или еще что-то? Это ерунда, я не верю. Все говорят про коронавирус, мне это надоело. Не думаете, что это может быть связано с вышками 5G? Их везде строят.

Я думаю, что все это сделано людьми. Возможно, все это сделано, чтобы контролировать население. Посмотрите на эти башни. Их ставят везде.

Всякий раз, когда появляются 3G, 4G, 5G, в мире что-то происходит. В 2003 году с появлением 3G произошла вспышка атипичной пневмонии. В 2009 году был введен 4G и случилась вспышка свиного гриппа", – приводит слова Хана BoxingScene.

Ранее мы писали о трагедии в семье известного боксера: вслед за отцом от коронавируса умерла бабушка. Энтони Ярд снова рассказал о трагедии в семье и призвал всех серьезно относиться к карантину.

Можно ли подхватить коронавирус в такси:

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бокс Амир Хан коронавирус

Источники: Sport.ru , Сегодня|Спорт

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