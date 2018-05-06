Видео боя Головкин – Мартиросян: нокаут во втором раунде

Полная запись поединка в США, в котором на кону стояли четыре чемпионских пояса в среднем весе

6 мая рано утром по киевскому времени казахстанский боксер Геннадий Головкин во втором раунде нокаутировал американца Ванеса Мартиросяна и успешно защитил свои пояса чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBC в среднем весе.

Мартиросян неплохо провел концовку первого раунда, несколько раз нанеся точные удары в голову своему оппоненту. Но уже во втором раунде Головкин серией ударов повалил соперника на настил ринга, Ванес попытался встать до окончания отсчета, но не смог этого сделать. Итог – победа казахстанского боксера нокаутом во втором раунде.

Изначально Головкин должен был защищать свои титулы в бою с Саулем Альваресом, но в начале марта мексиканец сдал положительный допинг-тест и был временно отстранен.

В активе 36-летнего непобежденного чемпиона Геннадия Головкина 39 поединков на профессиональном ринге: 38 побед и 1 ничья (с Саулем Альваресом в 2017 году). В свою очередь, 32-летний Ванес Мартиросян провел 41 бой в профи: 36 побед, 4 поражения и 1 ничья.

Добавим, что IBF поставила ультиматум боксеру из Казахстана - Головкин должен встретиться с Деревянченко до 3 августа или лишится титула.