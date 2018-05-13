Видео брутального нокаута в MMA после удара ногой в челюсть

Бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Лиото Мачида нокаутировал ветерана смешанных единоборств Витора Белфорта. Бой проходил в рамках средней весовой категории. Оба соперника начали бой с осторожностью и не предпринимали большого количества атак. Мачида активно наносил удары ногами в голову и корпус, а во втором раунде этот удар пришелся точно в челюсть. Белфорт упал на спину, и Мачида не стал добивать соперника – нокаут. Рефери боя подбежал оказывать помощь Белфорту и остановить поединок.

Видео нокаута в поединке Лиото Мачида – Витор Белфорт:

Лиото Мачида поздравил своего друга Витора Белфорта с завершением карьеры #ufc224 pic.twitter.com/Etm3BIySae — Григорий Стангрит (@GPStangrit) 13 травня 2018 р.

Напомним, что в Нью-Йорке 12 мая прошел поединок Василия Ломаченко и Хорхе Линареса. Украинец победил нокаутом в десятом раунде и завоевал титул чемпиона в легком весе по версии WBA. Таким образом, Ломаченко побил рекорд по скорости завоевания чемпионских титулов в трех различных весовых категориях. Видео нокаута боя Ломаченко – Линарес: серия в голову и решающий удар по печени.

Видео нокдауна, в котором побывал Ломаченко в бою с Линаресом: украинец упал в шестом раунде, но сумел быстро подняться и восстановиться. После боя Василий сказал, что это стало для него "новым уроком в боксе".