Видео дня: боксер поцеловал соперника во время боя

Тайский спортсмен проявил чувство юмора на ринге

Видео дня: боксер поцеловал соперника во время боя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/290/deb/5c7290deb47ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/290/deb/5c7290deb47ea.jpg 2019-02-24T14:43:00+02:00 Бокс Тайский спортсмен проявил чувство юмора на ринге

Тайский боксер Сенчай во время боя поцеловал соперника. Это произошло во время турнира Thai Fight. 38-летний спортсмен из Таиланда, войдя в клинч с соперником, поцеловал его. В итоге рефери развел оппонентов. Сенчай в итоге одержал победу. Для него это 291-й успешный поединок в карьере.

Напомним, накануне в Лондоне определился новый чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе. Крис Юбенк-младший дважды отправлял в нокдаун Джеймса Дигейла. Для Юбенка эта победа стала 28 в карьере (21 и них – нокаутом) при 2 поражениях. Дигейл проиграл 3-й бой в карьере при 25 победах (15 нокаутом).

Ранее сегодня американский боксер Энтони Диррелл стал двукратным чемпионом мира: бой остановили из-за рассечения. Рефери остановил бой в 10-м раунде из-за кровотечения, но так как травма была нанесена головой, решение о победителе принимали судьи.

Ранее мы сообщали, что Ломаченко сделал заявление о возможном завершении карьеры. Украинский чемпион, которому недавно исполнился 31 год, заявил, что может покинуть ринг в 33.

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