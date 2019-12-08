Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Видео не для слабонервных: звезде UFC в жутком нокауте срезали губу

8 декабря, 11:10

Одна из самых страшных травм в истории спорта - Розенструйк изуродовал Оверима в Вашингтоне

Оверим после удара от Розенструйка

Оверим после удара от Розенструйка / Фото: Reuters

Ужасное зрелище в Вашингтоне! Нокаут в бою звезд смешанных единоборств Жаирзиньо Розенструйк – Алистар Оверим стал одним из самых жутких в истории спорта. Эти кадры – точно не для слабонервных! За несколько секунд до окончания пятого раунда суринамец Розенструйк пушечным ударом с правой, словно ножом, срезал часть верхней губы нидерландцу Овериму.

18+. Видео не для слабонервных

Отметим, что после удара, которым Жаирзиньо Розенструйк срезал верхнюю губу Алистару Овериму, поверженный голландец отказывался прекращать бой. И от досады даже заплакал, когда судья остановил поединок, присудив победу суринамцу..

Пользователи соцсетей – в шоке от травмы Оверима

  • Что с его губой? Ее нет. Ужас!
  • Самая жуткая травма, которую я когда-либо видел
  • Овериму пора заканчивать

Читайте также: Видео боя Поветкин Хантер: как "Русский Витязь" устоял в бою с американским "Хищником

Добавим, что этот уикенд оказался богатым на крупные события в мире спортивных единоборств. Как мы сообщали, накануне в Саудовской Аравии состоялся вечер профессионального бокса. Джошуа одолел по очкам толстяка Руиса,вернув себе титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Британцу присудили победу со счетом 118:110, 118:110, 119:109.

Василий Ломаченко признан боксером года по версии WBO

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

травма MMA UFC Алистар Оверим Жаирзиньо Розенштруйк

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаута
Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаутаБокс
Джошуа весь бой убегал от
Джошуа весь бой убегал от "толстяка" Руиса и победил по очкамБокс
Где и когда смотреть
Где и когда смотреть "Столкновение в дюнах": расписание трансляций реванша Джошуа – РуисБокс
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам бокса
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам боксаБокс
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция
Поветкин – Хантер: онлайн трансляция "Столкновения в дюнах"Бокс
Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британца
Супербитва в дюнах Джошуа – Руис: фанаты ждут нокаута и ставят на британцаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...