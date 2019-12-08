Видео не для слабонервных: звезде UFC в жутком нокауте срезали губу

Одна из самых страшных травм в истории спорта - Розенструйк изуродовал Оверима в Вашингтоне

Оверим после удара от Розенструйка / Фото: Reuters

Ужасное зрелище в Вашингтоне! Нокаут в бою звезд смешанных единоборств Жаирзиньо Розенструйк – Алистар Оверим стал одним из самых жутких в истории спорта. Эти кадры – точно не для слабонервных! За несколько секунд до окончания пятого раунда суринамец Розенструйк пушечным ударом с правой, словно ножом, срезал часть верхней губы нидерландцу Овериму.

18+. Видео не для слабонервных

Отметим, что после удара, которым Жаирзиньо Розенструйк срезал верхнюю губу Алистару Овериму, поверженный голландец отказывался прекращать бой. И от досады даже заплакал, когда судья остановил поединок, присудив победу суринамцу..

Пользователи соцсетей – в шоке от травмы Оверима

Что с его губой? Ее нет. Ужас!

Самая жуткая травма, которую я когда-либо видел

Овериму пора заканчивать

Читайте также: Видео боя Поветкин Хантер: как "Русский Витязь" устоял в бою с американским "Хищником

Добавим, что этот уикенд оказался богатым на крупные события в мире спортивных единоборств. Как мы сообщали, накануне в Саудовской Аравии состоялся вечер профессионального бокса. Джошуа одолел по очкам толстяка Руиса,вернув себе титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Британцу присудили победу со счетом 118:110, 118:110, 119:109.

Василий Ломаченко признан боксером года по версии WBO

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram