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Виктор Постол отобрал пояс у Мамуна: видео победы украинского боксера

28 апреля, 09:41

Ледяной человек из Украины победил француза в Лас-Вегасе единогласным решением судей

Украинский полусредневес Виктор Постол (31-2, 12 KO) одержал победу над французом Мохамедом Мимуном (21-3, 2 KO) на арене Cosmopolitan в Лас-Вегасе, США. Таким образом Виктор по прозвищу Iceman (Ледяной человек) завладел поясом IBO, который принадлежал французу, а также получил звание официального претендента на пояс WBC. И уже в следующем поединке Постол сможет попытаться вернуть себе чемпионский пояс, который у него отобрал лучший боксер вне зависимости от категории Теренс Кроуфорд (35-0, 26 КО) в 2016 году.

Уже с самого начала поединка экс-чемпион мира из Украины доминировал в ринге. В четвертом раунде 35-летний Постол подловил Мимуна (31 год) апперкотом - от падения француза спасли канаты ринга. В шестой трехминутке французский полусредневес отомстил украинцу, пробив двойкой. На протяжении всего поединка Постол активно работал джебом, Мимун же отвечал ему размашистыми хуками, которые часто не достигали своей цели.

По итогам боя судьи вынесли единогласный вердикт в пользу украинца – 98:92, 97:93, 99:91. Это означает, что Виктор Постол заполучил право выйти на бой за звание официального претендента на титул WBC. Правда, его обладатель Хосе Карлос Рамирес не спешит защищать титул, пребывая в ожидании больших боев, в частности, он бросал вызов Василию Ломаченко.

Как сообщалось ранее, Владислав Сиренко завоевал два чемпионских пояса в одном бою. Украинец нокаутировал в первом раунде аргентинца Леандро Робутти.

Также сообщалось, что драться с Ломаченко его возможный "убийца" готов до декабря - не позже. Американский любитель сальто Теофимо Лопес сообщил, при каких условиях выйдет в ринг против украинского Хайтека.

Напомним, 25 мая первый бой в супертяжах проведет Александр Усик:


Бокс. Усик – Такам

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Тег бокс, Виктор Постол

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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