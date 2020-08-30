Наш боксер в США в очень равном поединке на судейских записках уступил чемпиону по двум версиям

Виктор Постол посрамил букмекеров! После 16-месячного перерыва в боях украинский боксер первого полусреднего веса в США вышел на битву с обладателем двух чемпионских титулов Хосе Рамиресом и дал бой американцу. Поединок, в котором аналитики называли Рамиреса явным фаворитом, продлился все отведенные для него 12 раундов. В итоге пришлось обращаться к судейским запискам. А они оказались очень равными: один судья показал ничью 114:114, а два других – победу Рамиреса с небольшим преимуществом (115:113, 116:112). Мы провели онлайн боя Постол – Рамирес с оценками каждого раунда.

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Болельщики бокса уже спорят. Многие считают, что последний, 12-й раунд, был за украинцем, но все судьи в США посчитали в нем победу Рамиреса. На записках всех судей Виктор Постол выиграл 2, 3, 5 и 9 раунды. Вообще, после девятого раунда лидировал по очкам именно украинский боксер. Получается, что чемпион WBC и WBO Рамирес выиграл концовку, но многие с эти не согласны.

Записки судей в поединке Постол – Рамирес:

В тренде Виктор Постол удивил болельщиков и дал бой чемпиону мира в США

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