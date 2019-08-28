Виктор Постол проведет чемпионский бой 30 ноября

Украинец будет сражаться за чемпионские пояса по версиям WBC и WBO

Постол был чемпионом мира по версии WBC / Фото: AFP

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол может провести поединок против чемпиона WBC и WBO в этом весе Хосе Рамиреса 30 ноября в Лос-Анджелесе, сообщает ESPN. Постол является обязательным претендентом на титул WBC, и этот бой был недавно назначен организацией. Договоренность между представителями боксеров еще не достигнута, но в данный момент промоутеры Рамиреса из Top Rank склоняются к организации чемпиону поединка против Постола 30 ноября в его родном штате Калифорния.

В предыдущем поединке Виктор Постол одержал победу над французом Мохамедом Мимуном и получил звание официального претендента на пояс WBC. По итогам боя судьи вынесли единогласный вердикт в пользу украинца – 98:92, 97:93, 99:91.

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А в ближайшую субботу в Лондоне пройдет супербой: Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл. На кону будут чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, WBO. Интересно, что пути Ломаченко и Кэмпбелла уже пересекались в Лондоне. Летом 2012 года они выиграли олимпийское "золото". Тогда британец выступал в весовой категории до 56 кг, а украинец победил в весе до 60 кг.

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