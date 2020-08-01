Виктор Выхрист во втором бою в профи вырубил соперника во втором раунде

Виктор Фауст, как украинского спортсмена называют в Германии, впервые дрался в Украине как профессионал

Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист провел свой второй бой на профессиональном ринге. В субботу Виктор на первом шоу промоутерской компании Усика USYK 17 Promotion нокаутировал Семена Пахомова. Бой завершился во втором раунде: Выхрист зажал своего соперника в углу, стал наносить серии ударов в голову, Пахомов упал на настил ринга, а арбитр принял решение остановить одностороннее избиение.

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Виктор Выхрист нокаутировал Семена Пахомова

У 28-летнего Виктора Выхриста была успешная любительская карьера: в 2017 году он стал чемпионом Европы, а два года спустя выиграл Европейские игры. Для перехода в профи Виктор подписал контракт с немецкой промоутерской компанией, за которую выступает под псевдонимом Виктор Фауст. Дебютировал в феврале этого года, нокаутировав соперника в первом раунде.

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30-летний Семен Пахомов был откровенным аутсайдером поединка с Выхристом. Он сильно уступал в росте (180 см против 196 см) и ударной мощи. Да и статистика боев Пахомова говорит о многом: 2 победы и уже 11 поражений.

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