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Виктор Выхрист во втором бою в профи вырубил соперника во втором раунде

1 августа, 19:44

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Виктор Фауст, как украинского спортсмена называют в Германии, впервые дрался в Украине как профессионал

Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист провел свой второй бой на профессиональном ринге. В субботу Виктор на первом шоу промоутерской компании Усика USYK 17 Promotion нокаутировал Семена Пахомова. Бой завершился во втором раунде: Выхрист зажал своего соперника в углу, стал наносить серии ударов в голову, Пахомов упал на настил ринга, а арбитр принял решение остановить одностороннее избиение.

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Виктор Выхрист нокаутировал Семена Пахомова

Виктор Выхрист нокаутировал Семена Пахомова

У 28-летнего Виктора Выхриста была успешная любительская карьера: в 2017 году он стал чемпионом Европы, а два года спустя выиграл Европейские игры. Для перехода в профи Виктор подписал контракт с немецкой промоутерской компанией, за которую выступает под псевдонимом Виктор Фауст. Дебютировал в феврале этого года, нокаутировав соперника в первом раунде.

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30-летний Семен Пахомов был откровенным аутсайдером поединка с Выхристом. Он сильно уступал в росте (180 см против 196 см) и ударной мощи. Да и статистика боев Пахомова говорит о многом: 2 победы и уже 11 поражений.

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украинские боксеры бой боксер Виктор Выхрист

Источник: Сегодня|Спорт

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