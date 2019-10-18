Виртуоз жижиг галнаш и Дарья-путешественница: интересные факты и фото жен Гвоздика и Бетербиева

Гвоздик путешествует с женой Дарьей

Этой ночью в США пройдет крайне принципиальный объединительный бой в полутяжелом весе – между украинским чемпионом WBC Александром Гвоздиком и российским обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым. Мы проводим онлайн боя Гвоздик – Бетербиев с яркими фото, видео-повторами и оценками каждого раунда.

Интересно, что и Александр, и Артур – многодетные отцы. У россиянина четверо детей – две девочки и два мальчика, а украинец воспитывает троих – двоих сыновей и дочку. И пока бойцы готовятся к очередному важному сражению, ответственность за быт ложиться на плечи их красавиц-жен.

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ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ, КОТОРУЮ ЗАДОБРИЛ "МЕРСЕДЕСОМ"

Со своей женой Дарьей Александр, который является небольшим фаворитом предстоящего поединка, вместе уже 16 лет. Начал засматриваться еще во время учебы в школе, но видел взаимности. Полноценное знакомство произошло уже после того, как Гвоздик закончил школу и случайно встретил девушку на улице. Она как раз была в выпускном классе. "Он подошел ком мне на улице и сказал: "Привет, Даша! Я – Саша", – улыбается девушка.

Еще во время жизни в Украине 95% своего времени Дарья занималась воспитанием детей. И в США, где у пары родился третий ребенок, Михаил, ничего не изменилось. Пока Гвоздик продвигался к своим поясам, жена была его надежным тылом.

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При этом, когда Александр готовится к очередному бою, то переезжает жить в отель, чтобы его ничего не отвлекало. "Он должен полностью сосредоточиваться на процессе подготовки. Да, это тяжело. Но я понимаю, что это нужно", – говорит Дарья. Но когда у боксера выпадает свободное время, пара путешествует, объездив не только много разных уголков США, но и Европы. Именно жену боксер называет своим лучшим другом.

А чтобы подсластить Дарье прибывание в чужой стране, Гвоздик в свое время подарил любимой белый Mercedes C-class, цена которого колебалась в районе одного-двух с половиной миллионов гривен. "Хотела провести воскресенье с семьей, но вдруг у Саши появились какие-то дела в Лос-Анджелесе, обиделась на него. Проходит время, приезжает мой муж, говорит, одевайся, выходи и закрывай глаза. Спускаемся вместе, открываю глаза, а тут эта красотка!!!", – вспоминала девушка.

ЗАГАДОЧНАЯ И МОБИЛЬНАЯ

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Что касается Артура Бетербиева, то свою жену он скрывает от посторонних глаз. В его социальных сетях можно найти фото его детей, но любимая фигурирует только на паре. Хотя, как рассказывал сам боец, раньше она время от времени выбиралась на его бои, хоть и не в восторге от его профессии: "Она не очень рада, что я зарабатываю на жизнь профессиональным боксом. Очень сильно переживает и волнуется".

Бетербиев с семьей уже не первый год живет в Канаде – в Монреале. Рассказывает, что ему переезд дался достаточно легко, а вот жене и детям было чуть-чуть сложнее — новая страна, другой язык: "Когда приехали, вообще не было знакомых. Я-то хоть куда-то выходил, а ей не с кем было общаться, подруг не было. Но уже появился круг общения. По моей инициативе она сдала на права и села за руль, стала мобильной. Сейчас уже все в порядке". Кроме того, с семьей живет мама Артура, которая помогает в быту.

Известно, что жена Бетербиева хорошо готовит. По чеченским традициям невеста даже проходит своеобразный тест: "Есть традиционное чеченское блюдо — жижиг галнаш, которое обычно готовится на свадьбах и торжественных событиях. И когда молодой парень женится, то первое, что он делает — оценивает, умеет ли его жена это готовить. Это блюдо из теста и из мяса — отдельно галушки и отдельно бульон. Хотя на самом деле моя жена готовит и традиционные кавказские блюда, и уже полностью адаптировалась к блюдам из морепродуктов".

Ранее мы писали, что бывший соперник Бетербиева украинец Исмаил Силлах раскрыл его стратегию на бой и прикинул, чем ответит Гвоздик.

Также смотрите анонс объединительного боя между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербиевым.

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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