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Виталий Кличко: "Чтобы сохранить скорость, Усик должен весить 105-107 кг"

Сегодня, 10:38

Старший из братьев Кличко готов к бою Беринчик-Ломаченко и обещает полный "Олимпийский" Усику

Фото: Сергей Ревера, Сегодня|Спорт

Мэр Киева и вечный чемпион WBC Виталий Кличко был главной VIP-звездой на бое Дениса Беринчика, который успешно провел первую в своей карьере защиту титула WBO International, одолев по очкам японца Нихито Аракаву. После просмотра этого поединка Кличко-старший рассказал Сегодня|Спорт о взрывном Беринчике, нокауте от Слая, бое с Ломаченко и перспективах Усика в супертяжах.

- Очень хорошо, что такие соревнования, как это вечер бокса, проходят в нашем родном городе и спортсмены со всего мира приезжают в Киев, – сказал Виталий Кличко. – Это популяризация спорта. Трансляция идет на всю страну. И эти ребята делают пока небольшие шаги, но в этих боях они будут биться за право сразиться за титул чемпиона мира – главнейшая цель для каждого профессионального боксера. Мы делаем все возможное, чтобы их поддерживать, создаем все условия для достижения их цели и надеемся, что в ближайшее время они будут заставлять вставать под гимн Украины залы не только в Киеве, но и в Лас-Вегасе, и в Лондоне, и в любом уголке мира. Чтобы там победно поднимался "сине-желтый" флаг.

- Передбоем Дениса Беринчика и Нихито Аракавывы заходили поддержать Дениса. А когда вы были боксером, кто заходил поддерживать вас, или кого бы вы хотели увидеть в своем раздевалки в качестве поддержки?

- Во-первых, это неправильная постановка вопроса – был боксером или являешься им. Это один раз и на всю жизнь! А, во-вторых, для меня было неожиданностью, когда Сильвестр Сталлоне, чьи бои в фильмах Рокки я смотрел еще мальчиком... И для меня этот фильм был большой мотивацией для занятия боксом. И когда ко мне вошел Слай, ну... это было впечатление! Даже я был нокаутирован (улыбается). Но это большая мотивация, когда такое внимание к твоим боям.

- Что особенного в Беринчике?

- У него хорошие контратаки, очень взрывной на средней дистанции. Японец – непростой соперник, который в рейтинге стоит выше него, но это испытание. И с каждым испытанием он поднимается на ступеньку уверенности в себе, и в то же время уже готовится к ключевому бою, которого ждут все, бою за звание чемпиона мира.

- С Ломаченко?

- Почему нет? Но я надеюсь, что не с Ломаченко. Василий сейчас сильнейший боксер мира и для нас, украинцев, будет тяжело болеть, когда дерутся два украинца. Поэтому я уверен, что есть много соперников по разным версиям и весам, и было бы неплохо, чтобы Денис встретился с другими бойцами.

- Усик уже готов к вашему дивизиону?

- Непростое задание для Саши Усика. Желание быть в супертяжелом весе есть у многих парней, но когда-то Дон Кинг говорил, что в боксе есть две категории – тяжелая и все остальные. Он имел в виду, что в супертяжах очень важно побеждать и если ты становишься звездой в этом весе, ты становишься звездой в мире. По опыту других спортсменов мы видим, что есть позитивные и негативные примеры переходов в супертяжи. Негативных, к сожалению, много – Рой Джонс закончил не очень хорошо, чемпион мира в крузервейте Василий Жиров, Тони Белью и Херби Хайд – такая же история. А действительно звездой стал лишь Эвандер Холифилд. В тяжелой категории важно держать удар, но важно и наносить его. В чем разница между тяжелым весом и всеми остальными? В супертяжах очень тяжелые удары – один удар, одна секунда могут решить исход боя. У Александра есть все, ему сейчас нужно хорошо подготовиться и будем держать кулаки, чтобы у него все вышло.

Усик и Кличко-старший на вечере бокса в Киеве. Фото – С.Ревера, Сегодня|Спорт

- Усик не собирается набирать много веса, чтобы сохранить скорость, но в супертяжах есть ну очень большие бойцы.

- Следующий его соперник Такам – с хорошим рекордом, но это, знаете, зайти размяться в тяжелый вес. У Саши не так много побед нокаутом, но если он будет выходить против Джошуа и других чемпионов, скорость очень важна, но необходима и сила удара. И Александру нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара. Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов.

- Какой оптимальный вес для Усика в супертяжах?

- Думаю, чтобы сохранить скорость и силу удара, 105-107 кг, не больше.

- Есть шанс у Усика провести бой в Украине?

- Нет ничего невозможного. Если Александр будет драться в супертяжах, первый титульный бой, с большой долей вероятности, будет за границей, это требование чемпиона и телевидения. Но мы сделаем, чтобы защита прошла в Украине. Убежден, "Олимпийский" будет полный!

Напомним, Александр Усик дебютирует в супертяжах 25 мая боем против Карлоса Такама:


Бокс. Усик – Такам

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Тег Виталий Кличко, Василий Ломаченко, Александр Усик, Денис Беринчик, Энтони Джошуа

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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