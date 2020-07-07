Виталий Кличко похвастался, что его младший сын уже выше Владимира

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко на своей странице в Instagram похвастался тем, что его младший сын Максим уже выше ростом, чем его брат Владимир. Ранее стало известно, кто бы выиграл семейный поединок братьев Кличко.

"Мой младший сын уже обогнал моего младшего брата! Пока – ростом", – подписал снимок мэр Киева.

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Отметим, что рост Владимира Кличко составляет 198 сантиметров, а вот его старший брат Виталий может похвастаться ростом в 201 см. Правда, еще немного, и Виталий уже не будет самым высоким в семье.

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Виталий Кличко воспитывает двоих сыновей и дочь. Старший сын Егор-Дэниел появился на свет в 2000 году. Спустя два года родилась дочь Елизавета-Виктория, а младший из семейства Кличко Максим-Александр родился в 2005 году. Кстати, его назвали в честь знаменитого немецкого боксера Макса Шмеллинга.

Недавно Виталий Кличко вспомнил самый страшный момент в карьере: "Захожу, а он лежит полуобнаженный, с капельницей". Украинский боксер рассказал, как переживал из-за тяжелого состояния своего бывшего соперника.

Смотрите также, как Виталий Кличко готовился войти в Международный зал боксерской славы

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