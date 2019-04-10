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Виталий Кличко: "Владимир сказал, что начнет думать о возвращении в ринг за 100 млн долларов"

Сегодня, 10:55

Владимиру нечего доказывать в боксе и деньги не мотивируют его снова боксировать, считает Кличко-старший

Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото: AFP
Виталий Кличко: "Владимир сказал, что начнет думать о возвращении в ринг за 100 млн долларов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/da1/510/5cada1510a3c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/da1/510/5cada1510a3c9.jpg Бокс Владимиру нечего доказывать в боксе и деньги не мотивируют его снова боксировать, считает Кличко-старший

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, а сейчас мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своем отношении к возможному возвращению в ринг своего брата Владимира Кличко. Ранее мы писали о беспроигрышной комбинации Кличко: ко дню рождения ему предлагают "подарок" в два миллиарда.

"Когда пришло известие, что DAZN предложил 40 миллионов долларов за возвращение, я позвонил ему и спросил, что происходит. Он сказал: "Это предложение меня не особо интересует". Когда через несколько недель говорили о предложении в 80 миллионов, я снова позвонил и спросил: "Какова ситуация сейчас?" Он сказал: "Это не предложение, которое меняет мое мнение, может быть, я начну думать об этом на ста миллионах".

Независимо от того, какое решение он примет, я буду на сто процентов поддерживать его. Мы всегда это делали. Деньги очень важны в жизни. Но Владимиру не нужны деньги, он позаботился об этом. Он много заработал за карьеру, хорошо вложил деньги, у него хороший бизнес. Деньги не будут мотивировать его.

Ему нечего доказывать как боксеру. Он писал историю, он был одним из величайших боксеров когда-либо. Для меня он не может выиграть ничего в возвращении. Но только он сам может принять решение. Главное в жизни не деньги, а здоровье.

Владимир выглядит очень подтянутым. Если он снимет свою рубашку, все увидят, что он выглядит даже лучше, чем когда был боксером. Он тренируется каждый день. И посмотрите на него: он выглядит хорошо и расслабленно. Как будто он спал сто лет. Его голова чиста, он не пострадал, он наслаждается настоящей жизнью", – сказал Кличко.

Ранее мы писали, что Владимиру Кличко бросил вызов немец, избитый Виталием в Москве. Мануэль Чарр, погоревший на анаболиках, хочет поквитаться с младшим Кличко за поражение от старшего.

Также сообщалось, что Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе.

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Тег бокс, Виталий Кличко, Владимир Кличко

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