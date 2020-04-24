"Кличко должен вернуться в бокс, он сможет побить Фьюри": бывший тренер украинца верит в Володю

Американский специалист бокса Джеймс Али Башир выступил с несколько неожиданным заявлением. Бывший тренер украинцев Владимира Кличко и Александра Усика считает, что Володе следует вернуться в спорт. Более того, Башир уверен, что Кличко-младший снова сможет стать чемпионом мира. Не так давно брата американской рекордсменки арестовали за избиение бывшего тренера Кличко и Усика.
Сейчас Джеймс Али занимается с еще одним нашим боксером-тяжеловесом – Владиславом Сиренко. Тот в профессионалах выиграл все 13 боев, из них 12 – нокаутом. Сегодня Башир дал интервью Instagram-каналу Luckypunch.net, в котором в частности признался, что ждет возвращения Владимира Кличко в бокс. Специалист считает, что его бывший подопечный сможет победить действующего чемпиона мира по версии WBC британца Тайсона Фьюри, который выиграл 30 поединков и один завершил ничьей:
"Каждый раз, когда встречаю Владимира Кличко, спрашиваю его, когда он вернется в бокс. Он должен это сделать, он снова станет чемпионом мира. Уверен: если Кличко вернется и ему сделают реванш с Фьюри, Владимир его побьет".
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