Владимир Кличко катается на серфинге по ночному Днепру: эффектное видео

Владимир Кличко катался на серфинге по Днепру Видео: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко на "пенсии" не забывает о занятиях спортом. Украинец прокатился на доске для серфинга по ночному Днепру. Набрав необходимую скорость, боксер отпустил трос и продемонстрировал свои навыки водного вида спорта. Видео ночных развлечений Владимира появилось на его странице в Instagram.

Ранее мы писали, что Кличко-младший поразил своим трюком на волне: захватывающее видео с Днепра. Если Владимир будет столь же крепко стоять на ногах в ринге, то может смело возобновлять карьеру боксера.

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Напомним, что не так давно Владимир Кличко едва не погиб во время пожара на яхте. Украинский боксер вместе с семьей отдыхал на арендованной яхте в Испании. Самое страшное, что в момент инцидента яхта находилась в 11 километрах от берега.

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Как сообщалось ранее, Владимир Кличко прокомментировал слухи о возвращении на ринг. "Я остаюсь верен своему решению перестать боксировать и переключиться на другую карьеру. Я никогда не выигрывал так много, как с поражением. У меня за плечами множество побед, но после боя с Энтони Джошуа на "Уэмбли" я осознал самое важное. Я привык думать, что поражение для меня – не вариант. Сегодня же я знаю, что страстное поражение – это таки вариант", – заявил Кличко-младший.

Напомним, что в середине июня самая старая фанатка Кличко умерла в возрасте 112 лет. В доме престарелых в Гамбурге скончалась Лидия Смуда, которую называли самой пожилой болельщицей Владимира Кличко.

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