Владимир Кличко назвал глупыми методы работы Федерации бокса Украины из-за дела Выхриста

Тренера боксера-профессионала дисквалифицировали на три года

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко поддержал свежеиспеченного профессионала Виктора Выхриста. Как мы писали, Выхрист отказался от Олимпийских игр и перешел в профессионалы. 27-летний боксер уже успел победно дебютировать в новом статусе на вечере бокса в Германии.

Однако затем Федерация бокса Украины дисквалифицировала тренера Выхриста и его менеджера Андрея Котельника – экс-чемпиона мира по боксу среди профи. На это отреагировал Владимир Кличко. В частности прославленный боксер сказал:

"Наказывать тренера и менеджера Выхриста – это абсолютная глупость. Чем тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Александр Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно: мы хотели развиваться как боксеры. Честно говоря, прочитав интервью Вячеслава Глазкова, был разочарован методами работы руководства Федерации бокса Украины. У меня нет сомнений, что все сказанное Глазковым, – правда".

В 2019 года Выхрист стал победителем Европейских игр и считался претендентом на медаль Олимпийских игр в Токио-2020.

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