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Владимир Кличко о возвращении: "Я рад, что спорт скучает по мне"

Сегодня, 18:10

Бывший чемпион мира по боксу не исключает возвращения на ринг

Владимир Кличко завершил карьеру после боя с Джошуа
Владимир Кличко завершил карьеру после боя с Джошуа. Фото: AFP
Владимир Кличко о возвращении: "Я рад, что спорт скучает по мне" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8c2/d3c/5ca8c2d3cc471.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8c2/d3c/5ca8c2d3cc471.jpg Бокс Бывший чемпион мира по боксу не исключает возвращения на ринг

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал свое потенциальное возвращение в профессиональный ринг.

"Пока что мой статус не изменился. Всегда ходят слухи, которые являются комплиментом для меня. Если фанаты действительно хотят это увидеть, то это приятно. Я рад, что сообщество и спорт скучают по мне. Никогда не говори никогда", – сказал Кличко в интервью SID.

Напомним, стриминговая платформа DAZN предлагает украинцу 80 миллионов долларов за три боя. Его вызвал на поединок Мануэль Чарр.

Кстати на днях, Владимир Кличко и его брат Виталий стали главными гостями серьезной спортивной тусовки в Мюнхене. Там состоялся праздничный обед в честь 70-летия Немецкого боксерского союза, в честь которого пили пиво и другие звезды мирового бокса – такие как Артур Абрахам и Аксель Шульц.

Как сообщалось ранее, красотка с соской из Техаса учит Кличко пилотировать вертолет. С мыслями о двух миллиардах гривен украинский боксер направился в летную школу США.

Также мы писали, что Владимиру нашли работенку в Панаме. Кличко-младший получил должность советника президента WBA – венесуэльца Жилберто Мендосы.

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Тег бокс, боксер, Владимир Кличко

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