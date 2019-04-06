Владимир Кличко о возвращении: "Я рад, что спорт скучает по мне"
Бывший чемпион мира по боксу не исключает возвращения на ринг
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал свое потенциальное возвращение в профессиональный ринг.
"Пока что мой статус не изменился. Всегда ходят слухи, которые являются комплиментом для меня. Если фанаты действительно хотят это увидеть, то это приятно. Я рад, что сообщество и спорт скучают по мне. Никогда не говори никогда", – сказал Кличко в интервью SID.
Напомним, стриминговая платформа DAZN предлагает украинцу 80 миллионов долларов за три боя. Его вызвал на поединок Мануэль Чарр.
Кстати на днях, Владимир Кличко и его брат Виталий стали главными гостями серьезной спортивной тусовки в Мюнхене. Там состоялся праздничный обед в честь 70-летия Немецкого боксерского союза, в честь которого пили пиво и другие звезды мирового бокса – такие как Артур Абрахам и Аксель Шульц.
Как сообщалось ранее, красотка с соской из Техаса учит Кличко пилотировать вертолет. С мыслями о двух миллиардах гривен украинский боксер направился в летную школу США.
Также мы писали, что Владимиру нашли работенку в Панаме. Кличко-младший получил должность советника президента WBA – венесуэльца Жилберто Мендосы.
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