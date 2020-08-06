Владимир Кличко померялся бицепсами с силачом, протянувшим за собой 12 джипов: фото

Знаменитый украинский боксер снова продемонстрировал, что в свои 44 года пребывает в отличной физической форме

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Владимир Кличко снова продемонстрировал публике, что пребывает в отличной физической форме. 44-летний боксер, то и дело намекающий на возобновление карьеры в ринге, померялся мускулами со знаменитым украинским силачом, президентом федерации стронгмена страны Сергеем Конюшком. У обоих бицепсы – в большом порядке!

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"Спасибо, Владимир, за визит", – написал у себя в Instagram после совместной тренировки с Кличко-младшим Сергей Конюшок

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Отметим, что Сергей Конюшок в 2012 году выиграл чемпионат мира по стронгмену в весовой категории 110 кг. Ему принадлежат 5 мировых и 15 национальных рекордов по силовому экстриму. В частности, четыре года назад он сдвинул с места 12 джипов на один метр. Вес цепочки внедорожников вместе с водителями и пассажирами тогда составил 33 тонны 233 килограмма.

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Напомним, в эти дни Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению в ринг. Знаменитый украинец выступил в роли тренера для легендарного американского боксера.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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