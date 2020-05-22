Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко помогает легендарному американцу Эвандеру Холифилду набрать форму для возобновления карьеры. Ранее мы писали, что братьям Кличко предлагают вернуться в ринг против Холифилда и Льюиса.

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Напомним, что Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел вничью. Еще один его бой признали несостоявшимся. Последний поединок Эвандер провел в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.

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57-летний Холифилд решил вернуться на ринг и провести несколько боев для благотворительности. Кроме украинца к возвращению на ринг Эвандера готовит бывший чемпион мира в двух весовых категориях и бронзовый призер Олимпиады-1996 Антонио Тарвер.

Эвандер Холифилд готовится к возвращению на ринг под присмотром Владимира Кличко Видео: Instagram

Ранее Холифилд заявлял о желании выйти в ринг с Риддиком Боу. Эвандер и Боу, которому сейчас 52, трижды встречались в первой половине 90-х годов. Холифилд одержал одну победу, а Риддик – две.

Также мы писали, что сын Холифилда дебютировал в профи с победы за 15 секунд. 22-летний Эван в первом среднем весе уничтожил в ринге своего соотечественника Ника Уинстеда.

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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