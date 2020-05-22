Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению на ринг

22 мая, 11:39

Александр Трикиша

Украинец выступил в роли тренера для легендарного боксера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко помогает легендарному американцу Эвандеру Холифилду набрать форму для возобновления карьеры. Ранее мы писали, что братьям Кличко предлагают вернуться в ринг против Холифилда и Льюиса.

Читайте также: "Она дала мне инструменты, чтобы стать чемпионом": Холифилд объявил, кому посвящает возвращение в ринг

Напомним, что Эвандер Холифилд был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. За его спиной – 57 поединков, 44 из которых он выиграл, 10 проиграл, а 2 свел вничью. Еще один его бой признали несостоявшимся. Последний поединок Эвандер провел в мае 2011 года, когда победил датчанина Брайана Нильсена.

Реклама

57-летний Холифилд решил вернуться на ринг и провести несколько боев для благотворительности. Кроме украинца к возвращению на ринг Эвандера готовит бывший чемпион мира в двух весовых категориях и бронзовый призер Олимпиады-1996 Антонио Тарвер.

Эвандер Холифилд готовится к возвращению на ринг под присмотром Владимира Кличко Видео: Instagram

Ранее Холифилд заявлял о желании выйти в ринг с Риддиком Боу. Эвандер и Боу, которому сейчас 52, трижды встречались в первой половине 90-х годов. Холифилд одержал одну победу, а Риддик – две.

Также мы писали, что сын Холифилда дебютировал в профи с победы за 15 секунд. 22-летний Эван в первом среднем весе уничтожил в ринге своего соотечественника Ника Уинстеда.

Реклама

Смотрите, как боксер выпал из ринга еще до боя

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео бокс Владимир Кличко Эвандер Холифилд Антонио Тарвер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это ненормально. Россия напала на Украину": Сабо проехался по Усику и ЛомаченкоБокс
"Думал, что будем драться без правил": борец-"эксперт" передал еще одно сообщение боксеру УсикуБокс
"Я уже депутат, хотя был Саней Усиком": борец Жан Беленюк – о неоднозначных высказываниях боксераБокс
"Вася Ломаченко, а тебе слабо?": поклонник боксера предложил ему повторить новое упражнениеБокс
"Он не совсем глухой": скандального боксера Усика обвинили еще и в работе на российские спецслужбыБокс
Усика вызвал на поединок боец ВСУ:
Усика вызвал на поединок боец ВСУ: "Драться будем по законам войны и улицы! Ты узнаешь, кто на кого напал"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...