Владимир Кличко претендует на место в Зале славы

Из-за изменений правил отбора украинец может попасть туда уже в 2020 году

Владимир Кличко / Фото: AFP

Украинский боксер Владимир Кличко может попасть в Международный зал боксерской славы уже в 2020 году. Ранее мы рассказывали, что бывший тренер Владимира заинтриговал громким признанием.

Журналист ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что условия попадания в Международный зал боксерской славы изменились. Теперь кандидаты могут попасть в Международный зал боксерской славы через три года после завершения карьеры, а не через пять лет, как было ранее.

Энтони Джошуа vs Владимир Кличко / Фото: Getty Images

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Это означает, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко уже в следующем году сможет претендовать на попадание туда.

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Также кандидатами на включение в Международный зал боксерской славы по новым правилам станут Флойд Мэйвезер-младший, Мигель Котто и Андре Уорд.

Отметим, что свой последний бой Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 2017 году.

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