Владимир Кличко во время коронавируса принял участие в социальной рекламе "Останься дома" в Германии

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко также решил присоединиться к борьбе с распространением коронавируса. Украинский спортсмен откликнулся на обращение Федерального министерства здравоохранения Германии поддержать программу "Мы остаемся дома". К слову, читайте о том, что британский промоутер придумал, как зарабатывать на боксерских боях во время коронавируса.

Братья Кличко большую часть своей карьеры провели в Германии и до сих пор там очень популярны. Владимир написал в соцсетях сообщение на английском языке с призывом оставаться дома и, таким образом, спасать жизни людей:

"Подумайте об этом: если мы все сейчас останемся дома, то затем сможем выйти быстрее! Не имеет значения, кто мы или где: вместе давайте распространим вирус солидарности".

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Не так давно Владимир Кличко получил престижную должность в Международном олимпийском комитете. Украинский спортсмен должен стать консультантом на лицензионных турнирах Олимпиады-2020.

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