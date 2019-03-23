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Владимиру Кличко бросил вызов немец, избитый Виталием в Москве

Сегодня, 13:37

Мануэль Чарр, погоревший на анаболиках, хочет поквитаться с младшим Кличко за поражение от старшего

Мануэль Чарр и Владимир Кличко
Мануэль Чарр и Владимир Кличко. Фото: Instagram
Владимиру Кличко бросил вызов немец, избитый Виталием в Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/618/32b/5c961832b9545.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/618/32b/5c961832b9545.png Бокс Мануэль Чарр, погоревший на анаболиках, хочет поквитаться с младшим Кличко за поражение от старшего

Чемпион мира WBA Regular в супертяжелом весе немец Мануэль Чарр (31-4, 17 КО) бросил вызов бывшему лидеру хэвивейта Владимиру Кличко (64-5, 53 КО). Обращение к украинцу боец ливанского происхождения опубликовал на своей странице в Instagram:

"Владимир Кличко, я слышал, что ты планируешь возвращение на боксерский ринг. Если честно, я был взбудоражен, услышав эти новости. Я официально хотел бы бросить тебе вызов. Надеюсь, что смогу встретиться с тобой в ринге после моей предстоящей защиты титула. Я глубоко уважаю тебя, Владимир. Ты - выдающийся спортсмен и один из моих примеров для подражания. К сожалению, в 2012 году я проиграл твоему брату Виталию техническим нокаутом в Москве. Так что, на мой взгляд, между нами, как между спортсменами, еще не все решено. Мы с тобой сражаемся за обладание короной в супертяжелом весе. Я официально бросаю тебе вызов".

Как сообщалось ранее, Мануэля Чарра дисквалифицировали за допинг (он принимал анаболики), но титула не лишили.

Также сообщалось, что Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе.

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Тег бокс, Владимир Кличко, Мануэль Чарр

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xsport.ua

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