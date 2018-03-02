Внушительное преимущество: Луис Ортис перевесил Деонтея Уайлдера накануне чемпионского боя

Сегодня, 22:47

Бой за титул чемпиона мира по версии WBC состоится 3 марта в Бруклине

Фото AFP
Фото AFP

Состоялась церемония взвешивания в преддверии боя за титул чемпиона WBC в тяжелом весе. В поединке, который пройдет 3 марта в Бруклине, встретятся действующий чемпион Деонтей Уайлдер и Луис Ортис.

Уайлдер показал на весах 97,4 кг, Ортис оказался тяжелее на 12 кг – 109,4 кг.

Надо сказать, что Уайлдер и Ортис должны были встретиться 4 ноября 2017 года. Однако бой был отменен после того, как в допинг-пробах Луиса было обнаружено запрещенное вещество (диуретик).

После собственного расследования WBC не стал обвинять Ортиса в сознательном применении запрещенных препаратов и сохранил за ним третье место в рейтинге.

Уайлдер же встретился с Бермейном Стиверном и победил нокаутом в первом раунде.

Интересно, что убийственный нокаут в бою Уайлдер – Стиверн был признан лучшим в 2017 году. Отметим, что год назад Уайлдер также получил приз за лучший нокаут года. Тогда от его кулаков пострадал польский супертяж Артур Шпилька.

32-летний американец Деонтей Уайлдер на профессиональном ринге провел 39 боев и все выиграл – 38 побед нокаутом.

38-летний кубинец Луис Ортис на профессиональном ринге провел 28 боев и во всех победил – 24 раза нокаутом.
бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис

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СЭ

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