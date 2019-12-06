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"Во мне нет страха": Джошуа раскрыл секрет победы над Руисом

6 декабря, 13:05

Британский боксер настраивается на ответный бой с Энди Руисом

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: Boxing Scene

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа намерен вернуть свои титулы, которые упустил в первом поединке с Энди Руисом. Британец рассказал, какую тактику намерен применить в предстоящем бою, чтобы обеспечить себе победу. Накануне, как мы писали, Джошуа и Руис провели открытые тренировки на месте будущей битвы.

"Мне нужно завладеть центром ринга. Иногда не надо кружить на ринге. Мы должны быть активными, чтобы одержать победу. Я буду использовать свои преимущества. Но моя активность в ринге будет умной", – отметил боксер.

"Во мне нет страха. Я по-прежнему предан своему делу. Я сделаю так, чтобы эта ситуация обернулась в мою пользу. К боям всегда надо подходить с настроем претендента. Я об этом говорил еще когда владел поясами", – рассказал Джошуа.

Также сообщалось, что Джошуа заподозрили в применении допинга перед боем с Руисом. Боб Арум считает, что Джошуа неспроста согласился провести реванш с Руисом в Саудовской Аравии.

Смотрите сюжет, где экс-чемпионка мира Алина Шатерникова рассуждает о Джошуа и его победном бое с Поветкиным, который в субботу выступит на разогреве

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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бокс боксеры Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: boxingnews24.com

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