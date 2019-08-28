Во второй раз за лето: экс-чемпион UFC устроил драку на улице

Би Джей Пенн / Фото: Getty Images

Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах американец Би Джей Пенн оказался в центре очередного скандала. Накануне на Гавайах Пенн в компании друзей проводил время в одном из баров.

У бойца произошел конфликт с одним из посетителей. В итоге он накинулся на свою жертву и нанес четыре удара локтем по голове оппонента. Также ему помогала неизвестная девушка, ткнувшая лежащего мужчину ногой.

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Полиция, прибывшая на место инцидента, не арестовала скандального бойца и даже не предъявила обвинений в совершении преступления. Интересно, что в конце июня Пенн подрался с вышибалами одного из стрип-клуба.

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Напомним, в мае Джессика Андраде завоевала чемпионский титул в поединке с Роуз Намаюнас на турнире UFC 237. Бой был завершен во втором раунде после того, как Андраде отправила Намаюнас в нокаут при помощи жуткого приема. Джессика подняла свою соперницу для амплитудного броска и с высоты почти два метра швырнула ее на канвас.

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