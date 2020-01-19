Вот это вырубил: экс-чемпион мира отправил соперника в глубокий нокаут

Элейдер Альварес вернулся на ринг после поражения от Ковалева

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе колумбиец Элейдер Альварес победил нокаутом американца Майкла Силса и завоевал вакантный титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC. Напомним, что сегодня в Лас-Вегасе Конор Макгрегор победил Дональда Серроне. Видео нокаута Макгрегор – Серроне есть на нашем сайте.

Поединок выдался не очень зрелищным из-за осторожной манеры боксировать, за что зрители даже начинали посвистывать, но в шестом раунде в ринге стало веселее, когда Альварес поймал соперника правым хуком. А в следующей трехминутке наступила развязка. Колумбиец неожиданно пробил с правой и Силс оказался в глубоком нокауте.

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К слову, на момент остановки боя Силс нанес больше ударов, чем его соперник, но был намного менее точен – всего 16% из 199 выброшенных ударов достигли цели, а у Альвареса – 29% из 166.

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Напомним, что Альварес неожиданно отобрал чемпионские пояса у россиянина Сергея Ковалева в апреле 2018 года, но в реванше Ковалев победил колумбийца и вернул себе титулы. Для Альвареса сегодняшний бой стал первым с февраля прошлого года.

Напомним, что сегодня случилась сенсация в боксе: сенсация в боксе: чемпион мира проиграл три титула нокаутом в первой же защите. Джулиан Уильямс неожиданно проиграл Хейсону Росарио.

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