Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Вот это вырубил: экс-чемпион мира отправил соперника в глубокий нокаут

19 января, 13:25

Элейдер Альварес вернулся на ринг после поражения от Ковалева

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе колумбиец Элейдер Альварес победил нокаутом американца Майкла Силса и завоевал вакантный титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBC. Напомним, что сегодня в Лас-Вегасе Конор Макгрегор победил Дональда Серроне. Видео нокаута Макгрегор – Серроне есть на нашем сайте.

Поединок выдался не очень зрелищным из-за осторожной манеры боксировать, за что зрители даже начинали посвистывать, но в шестом раунде в ринге стало веселее, когда Альварес поймал соперника правым хуком. А в следующей трехминутке наступила развязка. Колумбиец неожиданно пробил с правой и Силс оказался в глубоком нокауте.

Реклама

К слову, на момент остановки боя Силс нанес больше ударов, чем его соперник, но был намного менее точен – всего 16% из 199 выброшенных ударов достигли цели, а у Альвареса – 29% из 166.

В тренде
Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде
Конор Макгрегор

Напомним, что Альварес неожиданно отобрал чемпионские пояса у россиянина Сергея Ковалева в апреле 2018 года, но в реванше Ковалев победил колумбийца и вернул себе титулы. Для Альвареса сегодняшний бой стал первым с февраля прошлого года.

Напомним, что сегодня случилась сенсация в боксе: сенсация в боксе: чемпион мира проиграл три титула нокаутом в первой же защите. Джулиан Уильямс неожиданно проиграл Хейсону Росарио.

На турнире по джиу-джитсу в России произошла массовая драка:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс нокаут видео нокаута Элейдер Альварес

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Демоны с хвостами!": за Ломаченко после скандала со спецназом РФ заступился тренер УсикаБокс
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой арене
Ломаченко красноречиво показал, какую страну будет представлять на мировой аренеБокс
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу
От Ломаченко ждали разъяснений по поводу "вежливых людей", а он схватил себя между ногБокс
Усик нашел три слова по поводу скандала Ломаченко с российским спецназом
Усик нашел три слова по поводу скандала Ломаченко с российским спецназомБокс
Иконы и российский спецназ: Ломаченко выложил в Instagram скандальное видео с
Иконы и российский спецназ: Ломаченко выложил в Instagram скандальное видео с "вежливыми людьми"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...