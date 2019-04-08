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Вот это животное: "Русский Молот" устроил кровавую бойню с американцем в кулачном бою

Сегодня, 11:53

После боя лица бойцов напоминали кровавое месиво

Вот это животное: "Русский Молот" устроил кровавую бойню с американцем в кулачном бою Бокс После боя лица бойцов напоминали кровавое месиво

Ирландский полулегковес Артем "Русский Молот" Лобов успешно дебютировал в кулачных боях (голыми кулаками), одержав победу над бывшим коллегой по UFC американцем Джейсоном Найтом в главном поединке турнира Bare Knuckle FC 5.

Лобов оказался во флэш-нокдауне на старте поединка, но в целом поначалу был активнее и смотрелся предпочтительнее. Вторая половина 5-раундового боя была уже за Найтом, но в итоге судьи отдали победу Артему, несколько раз отправлявшему американца в нокдауны, единогласным решением со счетом 48-46 (дважды) и 48-47.

Следующим соперником Лобова станет экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи – этот бой состоится 22 июня и возглавит турнир Bare Knuckle FC 6.

После боя в сети появились фото изувеченных лиц бойцов.

Позже выступление Лобова оценил бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

"Вот это животное! Горжусь тобой, Артем. Отличный бой... Мы хотим новый контракт для Артема Лобова на следующий бой. Он его уже заработал и заслужил. Замечательное выступление, Джейсон. Огромное уважение тебе, – написал Макгрегор в Twitter.

Накануне сообщалось, что нокаут от русской продавщицы восхитил звезду UFC. Девушка вышла из-за прилавка и двумя ударами отправила на пол посетителя, который повздорил с пьяным клиентом.

А накануне Нового года японский боец получил чудовищную травму глаза. Ясуки Ячи проиграл Джонни техническим нокаутом в третьем раунде на турнире Rizin 14 в Сайтаме.

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Тег видео, смешанные единоборства

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vringe.com

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