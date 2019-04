Вот это животное: "Русский Молот" устроил кровавую бойню с американцем в кулачном бою 2019-04-08T11:53:02+03:00 Бокс После боя лица бойцов напоминали кровавое месиво

Ирландский полулегковес Артем "Русский Молот" Лобов успешно дебютировал в кулачных боях (голыми кулаками), одержав победу над бывшим коллегой по UFC американцем Джейсоном Найтом в главном поединке турнира Bare Knuckle FC 5.

Лобов оказался во флэш-нокдауне на старте поединка, но в целом поначалу был активнее и смотрелся предпочтительнее. Вторая половина 5-раундового боя была уже за Найтом, но в итоге судьи отдали победу Артему, несколько раз отправлявшему американца в нокдауны, единогласным решением со счетом 48-46 (дважды) и 48-47.

Следующим соперником Лобова станет экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи – этот бой состоится 22 июня и возглавит турнир Bare Knuckle FC 6.

После боя в сети появились фото изувеченных лиц бойцов.

I still look good! Respect to @RusHammerMMA He went to ICU after a war on PPV @bareknucklefc!! pic.twitter.com/8t4v6rqrzW