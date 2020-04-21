"Вот он, миленький-родной, дом мой дорогой": Усик показал свою карту Украины и тату, о которых жалеет

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик рассказал о происхождении своих татуировок. И не все из них сейчас радуют спортсмена. Ранее мы сообщали, что Усик расплакался и рассказал, кто довел его до такого состояния.

"Это проблема молодой головы. Я не жалею о том, что я их сделал, но если бы молодость знала, а старость могла. Если бы мне хотя бы полтора процента мышления, которое я имею сейчас, передать на 10 лет назад, то я бы предпочел их не делать. У меня олимпийские кольца на руках: 2008 и 2012 годы, карта Украины, герб Украины, Киево-Печерская лавра, Родина-Мать и символ мира – голубь. Карта Украины с Крымом? Да, могу показать: вот он, миленький-родной, дом мой дорогой. На левом плече тату в процессе выведения. Это было очень давно, с другом под пивасик. Есть имена детей, а на спине у меня Архангел Михаил, который охраняет меня с тыла", – признался Усик в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

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Ранее Усик призвал прихожан сидеть дома, но сам продолжает ходить в церковь. Знаменитый боксер навязался помогать священникам, чтобы получить возможность посещать храм на карантине.

Также мы рассказывали, что Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.

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Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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