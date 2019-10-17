Вот почему Гвоздик – фаворит боя с Бетербиевым: видео самых ярких нокаутов украинца

Боксеру из России придется хорошенько постараться, чтобы в поединке с украинцем сохранить статус непобедимого

Александр Гвоздик / Фото: AFP

Отсчет пошел на часы! Уже в пятницу, 18 октября, в Филадельфии (в Украине это будет утро субботы, 19 октября) украинский чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик попытается отобрать у россиянина Артура Бетербиева пояс чемпиона IBF. Поболеть в этом бою за Гвоздика приедет Александр Усик, на днях открывший счет своим победам в супертяжах.

До этой битвы 32-летний Гвоздик выиграл все свои 17 боев на профи-ринге, 14 их них – нокаутом. Все свои предыдущие поединки, а их было 14, завершил победами и 34-летний Бетербиев. Причем абсолютно все – досрочно.

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Тем не менее, именно украинца Гвоздика букмекеры называют фаворитом боя с россиянином Бетербиевым. И не зря! Посмотрите только на эти нокауты, которыми харьковский "Гвоздь" сражает своих оппонентов наповал.

Видео самых ярких нокаутов Гвоздика

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Как мы писали ранее, накануне Гвоздик провел ледяную дуэль взглядов с Бетербиевым. Она получилась "ледяной" и скоротечной, продлившись всего 12 секунд. Тогда как, например, у Ломаченко с Кэмпбелом противостояние "кто кого пересмотрит" доходило до минуты.

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При этом ни Гвоздик, ни Бетербиев во время дуэли взглядов не стали прятаться за затемненными очками, как это бывает у некоторых, или отводить глаза. Оба сохраняли хладнокровие. Правда, украинский боксер дважды моргнул – но не от взора своего визави, а от вспышек фотоаппаратов.

Напомним, накануне был обнародован рейтинг лучших боксеров мира. Чемпион по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает удерживать первую строчку. Александр Усик, успешно дебютировавший в супертяжелом весе победой над Чаззом Уизерспуном, находится на шестой позиции.

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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