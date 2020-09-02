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Возникла большая проблема с поединком Усика и Чисоры 31 октября

2 сентября, 12:09

Елена Павлова Елена Павлова

Сейчас ведутся переговоры с украинским боксером и представителями британца

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который ведет дела Александра Усика, рассказал про сложности в организации боя украинского супертяжа. Напомним, что 31 октября Усик должен провести поединок с британцем Дереком Чисорой за звание официального претендента на чемпионский пояс WBO.

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"У нас возникла большая проблема с этим поединком. Мы планировали его, исходя из заполненной арены O2 в Лондоне. Но если мы не сможем продать все билеты, то потеряем несколько миллионов долларов. Здесь два варианта: боксерам нужно либо соглашаться на уменьшенный гонорар, либо ждать. Сейчас ведутся переговоры с Усиком и представителями Чисоры. Захотят ли они подождать или согласятся выступить 31 октября? Это будет известно в ближайшее время", – цитирует Хирна BoxingNews24 со ссылкой на IFL TV.

Александр Усик, Дерек Чисора, Дэвид Хэй

Александр Усик, Дерек Чисора, Дэвид Хэй / Фото: Reuters

Напомним, что после абсолютного доминирования в крузервейте (до 91 кг) в супертяжелом дивизионе Усик провел лишь один бой. В октябре 2019 года украинец досрочно победил в США американца Чазза Уизерспуна, после чего не выходил на ринг из-за пандемии коронавируса.

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Ранее промоутер Усика рассказал, что думает о бое украинца с россиянином Поветкиным.

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переговоры бой Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора промоутер Эдди Хирн
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